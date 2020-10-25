Сегодня День работника городского пассажирского транспорта, который отмечается с 1976 года. В Москве его отмечают водители автобусов, вагоновожатые, машинисты метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров. Но не водители троллейбусов...

Потому что троллейбусов в столице больше нет как вида транспорта. В августе, когда прекратилось движение троллейбусов по городу, было объявлено о сохранении одной линии - от Комсомольской площади до Новорязанской улицы. Но это скорее музейный проект, чем полноценный городской транспорт.

Москва почти десять лет как перестала закупать троллейбусы. В последнее время все силы были брошены на освоение электробусов. Но инфраструктура, оставшаяся от троллейбусов, еще сохраняется, она в отличном состояниии. Но - больше не нужна...

В ночь с 24 на 25 августа последний московский троллейбус заехал в парк. Он заканчивал свой путь тихо. Как и двигался по столичным улицам и проспектам почти 87 лет. В последнее время его все чаще называли неповортливым, мешающим движению, но он аккуратно проезжал и по переулкам, наполняя их неподражаемым троллейбусным звуком. Таким же особенным, как трамвайные звонки.

Одна из самых ощутимых потерь случилась на Садовом кольце, где во время реконструкции отказались от маршрута Б - его несколько поколений москвичей называли "Букашкой". То есть троллейбус имел в городе свое собственное имя, став неотъемлемой частью Москвы. Изначально отказ от маршрута подавался как временный, но в итоге "Букашка" на Садовое не вернулась, теперь здесь ходят автобусы.

В защиту троллейбуса москвичи собирали подписи, но машина против этого вида транспорта уже была запущена. Как отмечают в общественном движении "Архнадзор", к 2020 году Москва подошла с заметно поредевшей троллейбусной сетью, а режим изоляции во время коронавируса и вызванное им падение объема перевозок позволили закрыть большую часть маршрутов.

Теперь троллейбусы отправляют в регионы, другие города должны лишь оплатить перевозку.

Движение троллейбусов не прерывалось в Москве ни на день и в Великую Отечественную. Даже 16 октября 1941-го, в день московской паники, когда немецкие войска были в одном рывке от столицы, единственный день, когда не работало метро, троллейбусы продолжали перевозить людей.

...Московский троллейбус остался на кадрах кинохроники, во многих фильмах. "Синий троллейбус" Булата Окуджавы и "Берегись автомобиля" Эльдара Рязанова... А еще столичный троллейбус - на многочисленных фотографиях. Редкий снимок города в исполнении одного из главных фотолетописцев Москвы Наума Грановского, выставка работ которого проходит в Мокве, обходится без троллейбуса. Без него и сейчас невозможно представить наш город.

Кстати, экспозиция в Центре фотографии имени братьев Люмьер действует до 22 ноября. Там Москва еще с троллейбусами.