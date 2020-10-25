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25.10.2020 10:05
Рубрика: Общество

В Москве от коронавируса вылечились более 290 тысяч человек

Текст: Любовь Проценко

В столице от COVID-19 за все время вылечились более 290 тысяч человек. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2614 пациентов. Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 290 524 человек", - заявила Ракова.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Поправившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Для этой цели подходят люди в возрасте от 18 до 55 лет, переболевшие коронавирусом и не имеющие хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16. Звонки принимаются ежедневно с 9.00 до 19.00.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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