В Москве от коронавируса вылечились более 290 тысяч человек

В столице от COVID-19 за все время вылечились более 290 тысяч человек. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2614 пациентов. Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 290 524 человек", - заявила Ракова.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Поправившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Для этой цели подходят люди в возрасте от 18 до 55 лет, переболевшие коронавирусом и не имеющие хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16. Звонки принимаются ежедневно с 9.00 до 19.00.