В Москве зарегистрировано 4455 новых случаев COVID-19

В столице подтвердили 4455 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. За последние сутки госпитализировано 1072 горожан с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 312 человек.

По возрастным категориям заболевшие распределились следующим образом: 45% - люди в возрасте от 18 до 45; 30,3% - от 46 до 65; 10,3% - дети; 10% - от 66 до 79; 4,4% - от 80 лет и старше.

Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

В оперативном штабе напомнили о необходимости соблюдения режима самоизоляции горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, о важности ношения масок, перчаток в общественных местах и соблюдения социальной дистанции.