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Рубрика: Общество

Россиян ждет аномально теплый конец октября

Последняя неделя октября на большей части территории России будет аномально теплой.

В северных регионах установилось аномальное тепло

"Если говорить про азиатскую часть страны - там температура воздуха будет выше нормы на 10-15 градусов благодаря теплым воздушным массам с Тихого океана", - заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Что касается европейской территории - сюда будет поступать хорошо прогретый воздух с юга, температурная аномалия составит четыре градуса, подчеркнул специалист в интервью ТАСС. В Якутии и на Чукотке днем около нуля градусов, ночью - от 10 до 15 мороза. В Центральном федеральном округе установится хорошая и комфортная погода. "Температура воздуха будет существенно выше нормы", - добавил Вильфанд.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия ДФО Чукотский АО ЦФО

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