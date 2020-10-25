За сутки в России подтверждено 16 710 случаев COVID-19 в 84 регионах

За прошедшие сутки в России подтвердили 16 710 случаев с COVID-19 в 84 регионах страны. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,7% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 4455

2 Санкт-Петербург 709

3 Московская область 491

4 Нижегородская область 396

5 Ростовская область 306

6 Архангельская область 286

7 Свердловская область 276

8 Красноярский край 271

9 Воронежская область 269

10 Республика Крым 255

11 Забайкальский край 236

12 Республика Бурятия 215

13 Республика Коми 209

14 Иркутская область 208

15 Алтайский край 207

16 Ульяновская область 197

17 Ханты-Мансийский АО 195

18 Волгоградская область 193

19 Республика Алтай 192

20 Мурманская область 189

21 Саратовская область 189

22 Омская область 189

23 Томская область 187

24 Ставропольский край 183

25 Новосибирская область 181

26 Ямало-Ненецкий АО 179

27 Хабаровский край 179

28 Республика Саха (Якутия) 178

29 Пензенская область 177

30 Кемеровская область 174

31 Оренбургская область 172

32 Приморский край 167

33 Пермский край 153

34 Самарская область 147

35 Кировская область 143

36 Брянская область 141

37 Тверская область 139

38 Тюменская область 139

39 Челябинская область 136

40 Краснодарский край 130

41 Ленинградская область 125

42 Удмуртская Республика 124

43 Республика Хакасия 119

44 Ярославская область 118

45 Орловская область 116

46 Астраханская область 115

47 Республика Карелия 112

48 Курская область 110

49 Псковская область 110

50 Ивановская область 108

51 Амурская область 108

52 Рязанская область 107

53 Калужская область 102

54 Белгородская область 101

55 Костромская область 100

56 Тульская область 97

57 Смоленская область 96

58 Республика Калмыкия 94

59 Вологодская область 91

60 Владимирская область 90

61 Калининградская область 90

62 Кабардино-Балкарская Республика 88

63 Карачаево-Черкесская Республика 87

64 Сахалинская область 86

65 Республика Дагестан 85

66 Липецкая область 84

67 Тамбовская область 80

68 Республика Башкортостан 80

69 Курганская область 79

70 Новгородская область 77

71 Республика Адыгея 73

72 Республика Тыва 69

73 Республика Мордовия 67

74 г.Севастополь 63

75 Республика Ингушетия 58

76 Республика Северная Осетия 55

77 Чувашская Республика 55

78 Республика Марий Эл 51

79 Камчатский край 51

80 Республика Татарстан 48

81 Магаданская область 48

82 Еврейская АО 41

83 Чеченская Республика 9

84 Ненецкий автономный округ 5 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 513 877 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Чеченская Республика 0,4%

3. Московская область, Чувашская Республика, Республика Дагестан, Республика Татарстан 0,6% За последние сутки подтверждено 229 летальных случаев Ивановская область 2

Курская область 3

Московская область 9

Тульская область 2

Ярославская область 1

Москва 68

Ленинградская область 1

Мурманская область 4

Санкт-Петербург 25

Республика Калмыкия 3

Республика Крым 1

Краснодарский край 6

Волгоградская область 1

Ростовская область 11

Республика Дагестан 9

Чеченская Республика 1

Ставропольский край 4

Республика Башкортостан 1

Республика Мордовия 1

Республика Чувашия 4

Пермский край 4

Кировская область 1

Нижегородская область 11

Пензенская область 3

Саратовская область 1

Ульяновская область 8

Курганская область 3

Свердловская область 3

Ханты-Мансийский автономный округ 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 8

Алтайский край 3

Красноярский край 5

Иркутская область 9

Новосибирская область 3

Томская область 1

Забайкальский край 5

Приморский край 1 За весь период по России умерло 26 050 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 704 человека Белгородская область 28

Брянская область 132

Владимирская область 27

Воронежская область 220

Ивановская область 8

Калужская область 23

Костромская область 13

Курская область 39

Липецкая область 92

Московская область 318

Орловская область 12

Рязанская область 24

Смоленская область 12

Тамбовская область 32

Тверская область 19

Тульская область 60

Ярославская область 34

Москва 2614

Республика Карелия 19

Республика Коми 58

Архангельская область 29

Ненецкий автономный округ 1

Вологодская область 5

Калининградская область 53

Ленинградская область 25

Мурманская область 47

Новгородская область 11

Санкт-Петербург 387

Республика Адыгея 39

Республика Калмыкия 91

Республика Крым 46

Краснодарский край 24

Астраханская область 22

Волгоградская область 52

Ростовская область 207

Севастополь 23

Республика Дагестан 103

Республика Ингушетия 8

Кабардино-Балкарская Республика 46

Карачаево-Черкесская Республика 17

Республика Северная Осетия - Алания 12

Чеченская Республика 6

Ставропольский край 54

Республика Башкортостан 17

Республика Марий Эл 4

Республика Мордовия 61

Республика Татарстан 9

Удмуртская Республика 134

Республика Чувашия 108

Пермский край 87

Кировская область 2

Нижегородская область 224

Оренбургская область 57

Пензенская область 45

Самарская область 120

Саратовская область 59

Ульяновская область 70

Курганская область 38

Свердловская область 224

Тюменская область 19

Ханты-Мансийский автономный округ 78

Ямало-Ненецкий автономный округ 21

Челябинская область 49

Республика Алтай 82

Республика Тыва 66

Республика Хакасия 1

Алтайский край 228

Красноярский край 195

Иркутская область 56

Кемеровская область 19

Новосибирская область 55

Омская область 38

Томская область 71

Республика Бурятия 18

Республика Саха (Якутия) 24

Забайкальский край 142

Камчатский край 9

Приморский край 53

Амурская область 84

Магаданская область 29

Сахалинская область 16 За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 138 522. Оперштаб: Планов закрытия границы РФ из-за коронавируса нет