За сутки в России подтверждено 16 710 случаев COVID-19 в 84 регионах

За прошедшие сутки в России подтвердили 16 710 случаев с COVID-19 в 84 регионах страны. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,7% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 4455
- 2 Санкт-Петербург 709
- 3 Московская область 491
- 4 Нижегородская область 396
- 5 Ростовская область 306
- 6 Архангельская область 286
- 7 Свердловская область 276
- 8 Красноярский край 271
- 9 Воронежская область 269
- 10 Республика Крым 255
- 11 Забайкальский край 236
- 12 Республика Бурятия 215
- 13 Республика Коми 209
- 14 Иркутская область 208
- 15 Алтайский край 207
- 16 Ульяновская область 197
- 17 Ханты-Мансийский АО 195
- 18 Волгоградская область 193
- 19 Республика Алтай 192
- 20 Мурманская область 189
- 21 Саратовская область 189
- 22 Омская область 189
- 23 Томская область 187
- 24 Ставропольский край 183
- 25 Новосибирская область 181
- 26 Ямало-Ненецкий АО 179
- 27 Хабаровский край 179
- 28 Республика Саха (Якутия) 178
- 29 Пензенская область 177
- 30 Кемеровская область 174
- 31 Оренбургская область 172
- 32 Приморский край 167
- 33 Пермский край 153
- 34 Самарская область 147
- 35 Кировская область 143
- 36 Брянская область 141
- 37 Тверская область 139
- 38 Тюменская область 139
- 39 Челябинская область 136
- 40 Краснодарский край 130
- 41 Ленинградская область 125
- 42 Удмуртская Республика 124
- 43 Республика Хакасия 119
- 44 Ярославская область 118
- 45 Орловская область 116
- 46 Астраханская область 115
- 47 Республика Карелия 112
- 48 Курская область 110
- 49 Псковская область 110
- 50 Ивановская область 108
- 51 Амурская область 108
- 52 Рязанская область 107
- 53 Калужская область 102
- 54 Белгородская область 101
- 55 Костромская область 100
- 56 Тульская область 97
- 57 Смоленская область 96
- 58 Республика Калмыкия 94
- 59 Вологодская область 91
- 60 Владимирская область 90
- 61 Калининградская область 90
- 62 Кабардино-Балкарская Республика 88
- 63 Карачаево-Черкесская Республика 87
- 64 Сахалинская область 86
- 65 Республика Дагестан 85
- 66 Липецкая область 84
- 67 Тамбовская область 80
- 68 Республика Башкортостан 80
- 69 Курганская область 79
- 70 Новгородская область 77
- 71 Республика Адыгея 73
- 72 Республика Тыва 69
- 73 Республика Мордовия 67
- 74 г.Севастополь 63
- 75 Республика Ингушетия 58
- 76 Республика Северная Осетия 55
- 77 Чувашская Республика 55
- 78 Республика Марий Эл 51
- 79 Камчатский край 51
- 80 Республика Татарстан 48
- 81 Магаданская область 48
- 82 Еврейская АО 41
- 83 Чеченская Республика 9
- 84 Ненецкий автономный округ 5
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 513 877 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Чеченская Республика 0,4%
- 3. Московская область, Чувашская Республика, Республика Дагестан, Республика Татарстан 0,6%
За последние сутки подтверждено 229 летальных случаев
- Ивановская область 2
- Курская область 3
- Московская область 9
- Тульская область 2
- Ярославская область 1
- Москва 68
- Ленинградская область 1
- Мурманская область 4
- Санкт-Петербург 25
- Республика Калмыкия 3
- Республика Крым 1
- Краснодарский край 6
- Волгоградская область 1
- Ростовская область 11
- Республика Дагестан 9
- Чеченская Республика 1
- Ставропольский край 4
- Республика Башкортостан 1
- Республика Мордовия 1
- Республика Чувашия 4
- Пермский край 4
- Кировская область 1
- Нижегородская область 11
- Пензенская область 3
- Саратовская область 1
- Ульяновская область 8
- Курганская область 3
- Свердловская область 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 8
- Алтайский край 3
- Красноярский край 5
- Иркутская область 9
- Новосибирская область 3
- Томская область 1
- Забайкальский край 5
- Приморский край 1
За весь период по России умерло 26 050 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 704 человека
- Белгородская область 28
- Брянская область 132
- Владимирская область 27
- Воронежская область 220
- Ивановская область 8
- Калужская область 23
- Костромская область 13
- Курская область 39
- Липецкая область 92
- Московская область 318
- Орловская область 12
- Рязанская область 24
- Смоленская область 12
- Тамбовская область 32
- Тверская область 19
- Тульская область 60
- Ярославская область 34
- Москва 2614
- Республика Карелия 19
- Республика Коми 58
- Архангельская область 29
- Ненецкий автономный округ 1
- Вологодская область 5
- Калининградская область 53
- Ленинградская область 25
- Мурманская область 47
- Новгородская область 11
- Санкт-Петербург 387
- Республика Адыгея 39
- Республика Калмыкия 91
- Республика Крым 46
- Краснодарский край 24
- Астраханская область 22
- Волгоградская область 52
- Ростовская область 207
- Севастополь 23
- Республика Дагестан 103
- Республика Ингушетия 8
- Кабардино-Балкарская Республика 46
- Карачаево-Черкесская Республика 17
- Республика Северная Осетия - Алания 12
- Чеченская Республика 6
- Ставропольский край 54
- Республика Башкортостан 17
- Республика Марий Эл 4
- Республика Мордовия 61
- Республика Татарстан 9
- Удмуртская Республика 134
- Республика Чувашия 108
- Пермский край 87
- Кировская область 2
- Нижегородская область 224
- Оренбургская область 57
- Пензенская область 45
- Самарская область 120
- Саратовская область 59
- Ульяновская область 70
- Курганская область 38
- Свердловская область 224
- Тюменская область 19
- Ханты-Мансийский автономный округ 78
- Ямало-Ненецкий автономный округ 21
- Челябинская область 49
- Республика Алтай 82
- Республика Тыва 66
- Республика Хакасия 1
- Алтайский край 228
- Красноярский край 195
- Иркутская область 56
- Кемеровская область 19
- Новосибирская область 55
- Омская область 38
- Томская область 71
- Республика Бурятия 18
- Республика Саха (Якутия) 24
- Забайкальский край 142
- Камчатский край 9
- Приморский край 53
- Амурская область 84
- Магаданская область 29
- Сахалинская область 16
За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 138 522.