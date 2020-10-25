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25.10.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 16 710 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России подтвердили 16 710 случаев с COVID-19 в 84 регионах страны. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,7% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 4455
  • 2 Санкт-Петербург 709
  • 3 Московская область 491
  • 4 Нижегородская область 396
  • 5 Ростовская область 306
  • 6 Архангельская область 286
  • 7 Свердловская область 276
  • 8 Красноярский край 271
  • 9 Воронежская область 269
  • 10 Республика Крым 255
  • 11 Забайкальский край 236
  • 12 Республика Бурятия 215
  • 13 Республика Коми 209
  • 14 Иркутская область 208
  • 15 Алтайский край 207
  • 16 Ульяновская область 197
  • 17 Ханты-Мансийский АО 195
  • 18 Волгоградская область 193
  • 19 Республика Алтай 192
  • 20 Мурманская область 189
  • 21 Саратовская область 189
  • 22 Омская область 189
  • 23 Томская область 187
  • 24 Ставропольский край 183
  • 25 Новосибирская область 181
  • 26 Ямало-Ненецкий АО 179
  • 27 Хабаровский край 179
  • 28 Республика Саха (Якутия) 178
  • 29 Пензенская область 177
  • 30 Кемеровская область 174
  • 31 Оренбургская область 172
  • 32 Приморский край 167
  • 33 Пермский край 153
  • 34 Самарская область 147
  • 35 Кировская область 143
  • 36 Брянская область 141
  • 37 Тверская область 139
  • 38 Тюменская область 139
  • 39 Челябинская область 136
  • 40 Краснодарский край 130
  • 41 Ленинградская область 125
  • 42 Удмуртская Республика 124
  • 43 Республика Хакасия 119
  • 44 Ярославская область 118
  • 45 Орловская область 116
  • 46 Астраханская область 115
  • 47 Республика Карелия 112
  • 48 Курская область 110
  • 49 Псковская область 110
  • 50 Ивановская область 108
  • 51 Амурская область 108
  • 52 Рязанская область 107
  • 53 Калужская область 102
  • 54 Белгородская область 101
  • 55 Костромская область 100
  • 56 Тульская область 97
  • 57 Смоленская область 96
  • 58 Республика Калмыкия 94
  • 59 Вологодская область 91
  • 60 Владимирская область 90
  • 61 Калининградская область 90
  • 62 Кабардино-Балкарская Республика 88
  • 63 Карачаево-Черкесская Республика 87
  • 64 Сахалинская область 86
  • 65 Республика Дагестан 85
  • 66 Липецкая область 84
  • 67 Тамбовская область 80
  • 68 Республика Башкортостан 80
  • 69 Курганская область 79
  • 70 Новгородская область 77
  • 71 Республика Адыгея 73
  • 72 Республика Тыва 69
  • 73 Республика Мордовия 67
  • 74 г.Севастополь 63
  • 75 Республика Ингушетия 58
  • 76 Республика Северная Осетия 55
  • 77 Чувашская Республика 55
  • 78 Республика Марий Эл 51
  • 79 Камчатский край 51
  • 80 Республика Татарстан 48
  • 81 Магаданская область 48
  • 82 Еврейская АО 41
  • 83 Чеченская Республика 9
  • 84 Ненецкий автономный округ 5

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 513 877 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Чеченская Республика 0,4%
  • 3. Московская область, Чувашская Республика, Республика Дагестан, Республика Татарстан 0,6%
За последние сутки подтверждено 229 летальных случаев
  • Ивановская область 2
  • Курская область 3
  • Московская область 9
  • Тульская область 2
  • Ярославская область 1
  • Москва 68
  • Ленинградская область 1
  • Мурманская область 4
  • Санкт-Петербург 25
  • Республика Калмыкия 3
  • Республика Крым 1
  • Краснодарский край 6
  • Волгоградская область 1
  • Ростовская область 11
  • Республика Дагестан 9
  • Чеченская Республика 1
  • Ставропольский край 4
  • Республика Башкортостан 1
  • Республика Мордовия 1
  • Республика Чувашия 4
  • Пермский край 4
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 11
  • Пензенская область 3
  • Саратовская область 1
  • Ульяновская область 8
  • Курганская область 3
  • Свердловская область 3
  • Ханты-Мансийский автономный округ 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 8
  • Алтайский край 3
  • Красноярский край 5
  • Иркутская область 9
  • Новосибирская область 3
  • Томская область 1
  • Забайкальский край 5
  • Приморский край 1

За весь период по России умерло 26 050 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 704 человека
  • Белгородская область 28
  • Брянская область 132
  • Владимирская область 27
  • Воронежская область 220
  • Ивановская область 8
  • Калужская область 23
  • Костромская область 13
  • Курская область 39
  • Липецкая область 92
  • Московская область 318
  • Орловская область 12
  • Рязанская область 24
  • Смоленская область 12
  • Тамбовская область 32
  • Тверская область 19
  • Тульская область 60
  • Ярославская область 34
  • Москва 2614
  • Республика Карелия 19
  • Республика Коми 58
  • Архангельская область 29
  • Ненецкий автономный округ 1
  • Вологодская область 5
  • Калининградская область 53
  • Ленинградская область 25
  • Мурманская область 47
  • Новгородская область 11
  • Санкт-Петербург 387
  • Республика Адыгея 39
  • Республика Калмыкия 91
  • Республика Крым 46
  • Краснодарский край 24
  • Астраханская область 22
  • Волгоградская область 52
  • Ростовская область 207
  • Севастополь 23
  • Республика Дагестан 103
  • Республика Ингушетия 8
  • Кабардино-Балкарская Республика 46
  • Карачаево-Черкесская Республика 17
  • Республика Северная Осетия - Алания 12
  • Чеченская Республика 6
  • Ставропольский край 54
  • Республика Башкортостан 17
  • Республика Марий Эл 4
  • Республика Мордовия 61
  • Республика Татарстан 9
  • Удмуртская Республика 134
  • Республика Чувашия 108
  • Пермский край 87
  • Кировская область 2
  • Нижегородская область 224
  • Оренбургская область 57
  • Пензенская область 45
  • Самарская область 120
  • Саратовская область 59
  • Ульяновская область 70
  • Курганская область 38
  • Свердловская область 224
  • Тюменская область 19
  • Ханты-Мансийский автономный округ 78
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 21
  • Челябинская область 49
  • Республика Алтай 82
  • Республика Тыва 66
  • Республика Хакасия 1
  • Алтайский край 228
  • Красноярский край 195
  • Иркутская область 56
  • Кемеровская область 19
  • Новосибирская область 55
  • Омская область 38
  • Томская область 71
  • Республика Бурятия 18
  • Республика Саха (Якутия) 24
  • Забайкальский край 142
  • Камчатский край 9
  • Приморский край 53
  • Амурская область 84
  • Магаданская область 29
  • Сахалинская область 16

За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 138 522.

Оперштаб: Планов закрытия границы РФ из-за коронавируса нет
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