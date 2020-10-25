У россиян появился шанс избежать ожирения и начать правильно питаться

В российских регионах используют новую маркировку продуктов, запускают корпоративные программы "Здоровое питание и рабочее место". А также ведут системный мониторинг качества продуктов и питания различных групп населения, оснащают современным оборудованием испытательные лаборатории.

Все это создается и делается в рамках региональных проектов "Укрепление общественного здоровья" национального проекта "Демография". Их главная цель - улучшение качества жизни и здоровья россиян, в том числе за счет доступности безопасных и качественных продуктов, перехода на здоровое питание. Насколько все это делается эффективно - покажет снижение в регионах заболеваемости ожирением. К 2024 году в стране должно заметно увеличиться число людей, которые придерживаются здорового образа жизни. Корреспонденты "Российской газеты" узнали, как всего этого добиваются в пилотных регионах.

Булочка со "светофором"

В Чувашии в рамках национального проекта "Демография" создан Республиканский центр общественного здоровья. Одно из его направлений - борьба с ожирением. Но как научить людей правильно питаться? В центре пошли по пути "Светофора". Начали работать напрямую с производителями продуктов питания. И уже некоторые из них внедрили у себя цветовую маркировку на упаковках "Светофор".

"Приходите вы в магазин, берете булочку и видите на упаковке зеленые маркировки, - рассказала "РГ" главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Чувашии Елена Наумова. - Значит, содержание в ней соли, сахара и жира соответствует нормам здорового питания. Если превышает их, то маркировка будет желтого или красного цвета". Так человеку удобнее сделать выбор: покупать здоровую еду или не очень. А ведь только снижение потребления хлеба с высоким содержанием соли может повлиять на заболеваемость населения гипертонией, полагают медики. Потому что соль - один из первых факторов, повышающих давление.

Для того, чтобы человек изменил свой образ жизни, справедливо замечает Елена, нужно создать условия. Мало того, что доктор скажет: вы должны, к примеру, больше ходить или бегать. Но если нет нормальных дорожек, то сделать это будет сложно. Так же и с питанием. "И здесь предполагается работа с местными властями, которые могут организовывать сельхоз-ярмарки и оказывать поддержку производителям экологически чистой продукции", - замечает Елена Наумова.

Молоко - на анализ

В Краснодарской санитарно-гигиенической лаборатории стоят высокоточные аппараты, позволяющие тщательно проверить все виды продуктов питания. И в этом году, несмотря на пандемию, ее продолжают активно оснащать новейшим оборудованием в рамках проекта "Укрепление общественного здоровья". К примеру, система капиллярного электрофореза выявляет в пищевых составах красители, консерванты, подсластители и… витамины.

Работая с газовым хроматографом, специалист исследует молоко или мясо на содержание жирных кислот. Есть тут и атомно-абсорбиционный спектрометр, который фиксирует в продукте тяжелые металлы.

Для получения объективных данных все образцы нумеруют, ведут учет, чтобы не допустить путаницы, а затем распределяют по отделам. Специалисты заранее не знают, чей продукт перед ними. И если в говядине обнаружили ДНК свиньи, а в сливочном масле отсутствие сливок, все данные передаются в службу Роспотребнадзора. Что потом? За несоответствие состава продукта заявленной информации на этикетке предприятию грозит конфискация товара и штрафы.

Самый быстрый результат дает проверка воды (можно протестировать до 20 проб). А самое долгое исследование ведется на показатель витаминов, оно занимает до 16 часов.

В лабораторном центре летом проводят много проверок плодоовощной продукции на содержание нитратов, пестицидов, солей тяжелых металлов.

"На физико-химические показатели исследуют молочную продукцию, так как часто поступают претензии именно на качество и идентификацию товаров, - отмечает главный специалист отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Анна Третьякова. - В этом случае, к примеру, масло раскладывают на жирно-растительный состав. Если он соответствует нормам, значит, перед нами настоящий продукт. Если же в нем повышенное содержание жирных кислот, значит, это фальсификация. И тогда всю партию на предприятии арестовывают, а материалы проверки передаются в краевой арбитражный суд".

Анна Третьякова уверяет, что фальсификации чаще выявляют у производителей из других регионов.

Витаминов не хватает

В Приморском крае провели исследования пищевой продукции и анкетирования 600 с лишним торговых точек. И в Роспотребнадзоре пришли к выводу, в крае не хватает отечественных продуктов, которые помогают сохранить здоровье.

Речь идет об изделиях с витаминами и повышенным содержанием пробиотиков, которые способствуют профилактике алиментарно-зависимых болезней (то есть зависимых от того, что человек ест). Такой продукции необходимо производить больше, считает начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Ольга Шорникова.

Проект "Укрепление общественного здоровья" нацпроекта "Демография" в Приморье стартовал в январе 2020 года с проведения лабораторных исследований отдельных групп пищевых продуктов. Специалисты проверяли их на безопасность и качество.

В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии края исследовали 514 проб пищевой продукции, проведено свыше 11 тысяч исследований по показателям качества и семи - по показателям безопасности. В результате - в 7,6 процента случаев установлено несоответствие заявленным показателям.

Нестандартные пробы по содержанию жиров, белков, углеводов, витаминов и макроэлементов выявлены в "хлебобулочных изделиях, крупе, овощах, фруктах, мясных, молочных продуктах. Но нарушителей не так много, говорят в лаборатории.

А этой осенью в Приморье стартовала информационная кампания, задача которой - научить людей осознанно подходить к вопросам питания.

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