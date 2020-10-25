В Кемерове обнаружили 100-летний полностью отлитый из металла якорь

В центре Кемерова обнаружен якорь, которому предположительно более ста лет. Об этом в соцсети написал глава Кемерова Илья Середюк.

Строители во время благоустройства берега малой реки Искитимки обнаружили полутораметровый якорь. "При первом осмотре следов сварки нет, то есть он может быть полностью отлит из металла. Мое предположение, что возраст якоря превышает 100 лет (относится к началу прошлого столетия). Но где и в какое время он мог использоваться, скажут специалисты, которым якорь будет направлен для изучения", - поделился Илья Середюк.

Находка обнаружена рядом с будущим музейно-культурным комплексом Сибирского кластера искусств и зданием Восьмого кассационного суда, которое здесь возводится.

"Когда река сильно разливалась, в это место заходили тяжелые судна. Тогда речной транспорт играл важную роль в перевозке пассажиров и грузов", - отмечает мэр.

Как сообщает ТАСС, благоустройство набережной реки Искитимки ведется в рамках подготовки к празднованию 300-летия с начала промышленного освоения Кузбасса, которое будет отмечаться летом 2021 года.