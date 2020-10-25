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25.10.2020 16:15
Рубрика: Общество

В КБР напомнили о правилах посещения мечетей в условиях COVID-19

Текст: Анна Юркова (Кабардино-Балкария)

Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии обратилось к верующим с просьбой строго соблюдать правила посещения мечетей. Посетители должны носить маски, молиться только на своих ковриках, воздерживаться от рукопожатий и соблюдать социальную дистанцию. Об этом сообщается на официальной странице ДУМ в Instagram.

Фото: Пресс-служба правительства Северной Осетии
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На днях администрация духовенства провела совещание о мерах защиты в условиях распространения коронавирусной инфекции с участием главного санитарного врача КБР Жирослана Пагова, Раис-имамов и имамов мечетей. По данным оперативного штаба республики, за последние сутки COVID-19 диагностирован у 88 человек, всего же подтверждено 9564 случаев заболевания, выздоровели 7245 пациентов, 130 спасти не удалось.

- Сейчас нашей первоочередной задачей является защита и сохранность здоровья и жизни человека. Поэтому всем имамам, прихожанам, а также жителям республики надо проявить терпение, понимание всей серьезности болезни, - прокомментировали в Духовном управлении мусульман. - Пока мы продолжим пятничную и пятикратную коллективную молитву с учетом соблюдение правил посещения мечетей. И мы убедительно просим граждан придерживаться правил посещения мечети и отнестись к этому сознательно, дабы и дальше места поклонения могли функционировать

Среди правил - также совершать сунна-намазы дома, приходить в мечети с омовением, а людям старше 65 лет необходимо воздержаться от посещения молельных домов.

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