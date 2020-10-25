СК опубликовал видео с места убийства бизнесмена Петрова под Выборгом

Следственный комитет опубликовал видео с места убийства депутата горсовета Выборга и бизнесмена Александра Петрова.

Тело Петрова нашли на территории банного комплекса. Убийство было совершено вечером 24 октября в поселке Великое. Бизнесмен и депутат получил смертельное ранение, когда вышел на улицу.

Известно, что Петров приехал в свой дом под Выборгом около четырех часов дня. Там уже была затоплена баня. Выстрел прозвучал в тот момент, когда бизнесмен пошел нырнуть в речку. Вероятно, стреляли в депутата с другого берега реки.

На съемке видно, что на территории коттеджа проводятся следственные действия.

Местная пресса связывает это убийство с арестом главы района Орлова по подозрению в хищении более чем 700 миллионов из казны Выборгского района.