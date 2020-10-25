Анна Щербакова выиграла Кубок России в Сочи

Анна Щербакова выиграла еще один этап Кубка России. После победы в Сызрани фигуристка была лучшей на турнире в Сочи.

По итогам короткой программы призер чемпионата Европы-2020 Щербакова уступала Дарье Усачевой, для которой это дебютный сезон на взрослом уровне. Но после произвольной программы Аня поднялась на первое место.

Спортсменка сделала образцовый четверной флип в начале проката, хотя ей, как и днем ранее, снова не удался каскад "тройной лутц-тройной риттбергер". Плохой выезд с первого прыжка не позволил зайти на второй. Анна решила еще раз исполнить каскад в конце программы, но вместо риттбергера "прицепила" к лутцу тулуп, который из-за повтора не был засчитан.

Но даже без одного элемента Щербакова получила самые высокие оценки 162,44 балла за произвольную программу и 239,91 балла в сумме за два проката.

Дарья Усачева, которая на этапе в Москве была третьей после Александры Трусовой и Камилы Валиевой, в Сочи стала второй (146,78 и 225,19 балла соответственно).

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева порадовала чистым тройным акселем. Жаль, он был только один в программе. А вот помарок на разных элементах было много. Так что сейчас точно не будет разговоров о необъективном судействе. Третье место ученицы Алексея Мишины выглядит абсолютно логичным (135,90 и 213,26 балла).