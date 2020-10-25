Названы популярные города России для встречи Нового года

Россияне хотели бы провести Новый год в Сочи, Краснодаре, Калининграде, Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса для путешествий OneTwoTrip.

Кроме того, путешественники планируют встретить Новый год в Минеральных Водах, Симферополе, Уфе, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

Авторы исследования отмечают, что средняя стоимость билета на новогодний период снизилась. Так, в авиапутешествие по России можно отправиться в среднем за 5,9 тысячи рублей, а в прошлом году стоимость аналогичной поездки составляла 7,7 тысячи рублей.