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25.10.2020 21:05
Рубрика: Происшествия

Трое за бортом

После взрыва на борту танкера в Азовском море идет спасательная операция
Текст: Михаил Сухарев ("Российская газета", Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 241(8295)
Как уже сообщала "РГ", в субботу вечером в акватории Азовского моря на борту танкера "Генерал Ази Асланов" произошел мощный взрыв. Судно, принадлежащее турецкой компании Palmali, шло из порта Кавказ в порт Ростов-на-Дону без груза.

На борту танкера находились 13 членов экипажа, все они россияне. Десятерых удалось спасти в первые часы после взрыва. Четверых моряков, включая капитана корабля, взяло на борт научно-исследовательское судно, еще шестерых поднял рейдовый катер "Алмаз". Спасенным не потребовалась медицинская помощь, их состояние оценили как удовлетворительное.

Прокуратура начала проверку после взрыва на танкере в Азовском море

Еще трое членов экипажа оказались за бортом. Сейчас в районе происшествия проводится масштабная поисково-спасательная операция. За первую ночь спасатели в поисках пропавших членов экипажа обследовали около 400 квадратных километров акватории. Сотрудники "Кубань-Спас" ведут поисковую операцию по береговой линии четырех районов Краснодарского края.

Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, во втором грузовом танке произошло возгорание взрывоопасной смеси - легковоспламеняющегося вещества "Нафта".

- Танкер получил пробоину выше ватерлинии и имеет значительные повреждения по правому борту. Вывернута часть палубы, ее конструкции свисают с правого борта, что привело к крену, - рассказали в Росморречфлоте. - Но его смогли отбуксировать на якорную стоянку в район порта Кавказ.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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