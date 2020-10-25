Сенатор Совфеда от Крыма попала в больницу с коронавирусом

Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди проходит лечение от COVID-19 в московской больнице, передает РИА Новости.

Сенатор сообщила, что у нее диагностировали коронавирусную инфекцию. Из-за болезни у нее затруднено дыхание.

- Пусть дышу еще не так, как хотелось бы, но наши российские врачи - лучшие в мире. В этом я убеждаюсь каждый день, находясь в красной зоне одной из московских больниц, - цитирует агентство Ковитиди.

Она считает, что сейчас для всех жителей России на первом месте должна быть индивидуальная защита и профилактика болезни.

- Маска, которую надо менять каждые два часа, очки, перчатки, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция обуви, вещей, поверхностей. Банальные вещи спасают ежедневно жизни миллионов людей, - напомнила Ковитиди.