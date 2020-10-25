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25.10.2020 10:40
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело после взрыва на танкере в Азовском море

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК возбудили уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности на нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов".

По данным следствия, 24 октября около 18.30 вечера в Азовском море во время перехода танкера из нейтральных вод Черного моря произошло возгорание взрывоопасной смеси груза - легковоспламеняюшегося вещества "Нафта" во втором грузовом танке. В итоге трое членов экипажа оказались за бортом. Их поиски продолжаются.

Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
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Как рассказали в краевом МЧС ночью было обследовано 400 квадратных метров. Сегодня утром к спасательной операции привлекли семь морских судов, спланирована работа двух вертолетов Ми-8 из городов Симферополь и Геленджик.

- Кроме того, специалисты рассчитали модель траектории движения пропавших членов экипажа. К поисковым работам привлекаются сотрудники государственной инспекции по маломерным судам. Также организованы поиски людей в береговой черте, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас танкер "Генерал Ази Асланов" отбуксировали на якорную стоянку. Открытого горения и разлива топлива на судне не зафиксировано.

Как ранее писала "РГ" взрыв на российском танкере "Генерал Ази Асланов" произошел накануне, после того как судно прошло Керченский пролив и вышло в Азовское море. На борту не было нефтепродуктов, зато там находились 13 членов экипажа. 10 человек были эвакуированы, еще трое оказались за бортом.

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