В "Краснодаре" заявили о предвзятом судействе в матче со "Спартаком"

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг раскритиковал работу арбитров в матче 12-го тура чемпионата России, в котором "быки" проиграли на своем поле московскому "Спартаку" (1:3).

Надо отметить, что сразу после встречи главный тренер краснодарцев Мурад Мусаев также высказался о судействе. "Я за жесткую борьбу в футболе. Если не было нарушения в моменте с голом Понсе, то почему оно было, когда мог забить Кайо? Там шла плюс-минус такая же борьба. Нужно быть последовательным. Не опускать планку или свистеть все", - сказал Мусаев на пресс-конференции.

В свою очередь Хашиг назвал судейство бригады во главе с Безбородовым предвзятым. Одного из руководителей "Краснодара" задели слова владельца "Спартака" Леонида Федуна о том, что "ребята сделали все красиво". Федун имел ввиду футболистов своего клуба.

"Красиво сделали "ребята" Безбородов и Левников. Хочется заметить "Спартаку", что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу "Спартаку" в прошедшем матче", - сказал среди прочего Хашиг.

Добавим, что проиграв "красно-белым", "Краснодар" остался на восьмой строчке в турнирной таблице с 18-ю очками. Ну а "Спартак" единолично возглавил РПЛ, имея в своем активе 27 баллов.