В Туапсе задержали участников драки со стрельбой и поножовщиной

Следователи кубанского городаТуапсе установили в рамках уголовного дела семерых участников драки, в ходе которой был убит 30-летний местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Краснодарскому краю.

По информации следствия, вечером 26 сентября 2020 года возле дома на улице Карла Маркса между мужчинами вспыхнула ссора, в результате один из участников конфликта несколько раз ударил оппонента ножом в грудь. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Врачи госпитализировали пострадавшего в больницу, но, несмотря на все их усилия, спасти его не удалось.

- В ходе расследования криминалист обнаружил видеозапись конфликта у очевидца и с помощью специальных компьютерных программ улучшил ее качество, - рассказали в правоохранительном ведомстве. - Была установлена причастность к преступлению еще семерых жителей Кубани в возрасте от 25 до 35 лет, скрывавшихся от силовых органов. Пять подозреваемых на днях были доставлены к следователю.

Выяснилось, что между 24-летним и 30-летним жителями Туапсе возникло недопонимание на почве разделения сферы влияния. Роковым сентябрьским вечером они встретились для выяснения вопроса. На встречу также прибыли и знакомые погибшего. В какой-то момент между мужчинами вспыхнула перепалка, и 24-летний обвиняемый ударил мужчину ножом. Одновременно другие участники встречи открыли по обвиняемому беспорядочную стрельбу, а затем избили битой. Сейчас, после прохождения курса лечения, молодого человека заключили под стражу. С другими подозреваемыми продолжает работать следователь, устанавливающий все обстоятельства произошедшего. Сейчас назначены судебно-медицинская, генетическая, химическая и баллистическая экспертизы.