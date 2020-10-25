Жителя Волгограда избили до комы после ссоры в родительском чате

Житель Волгограда был жестоко избит в одном из отделений крупного банка. Нападение произошло в пятницу примерно в 17:40 по московскому времени на глазах дюжины перепуганных клиентов банка.

По предварительным данным, нападавший вступился за свою сестру - якобы ранее пострадавший оскорбил ее в родительском чате, и женщина попросила заступиться за нее. Инцидент был заснят на видео. Нападавшего разыскали по горячим следам и задержали, сообщает РИА Новости.

Мужчине инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, и ему грозит крупный тюремный срок. Какой именно - во многом зависит от состояния потерпевшего. К сожалению, после перенесенной операции он сейчас находится в коме.