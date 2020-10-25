В Челябинской области школьница ударила ножом сверстницу

В Челябинской области организовано расследование инцидента в селе Русская Теча, где 15-летняя девочка ударила ножом 14-летнюю. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в воскресенье в следственном управлении СК региона.

- По версии следствия, вечером 24 октября около одного из домов села Русская Теча Красноармейского района в ходе бытового конфликта 15-летняя подозреваемая нанесла ножевое ранение 14-летней знакомой, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Потерпевшая в тяжелом состоянии госпитализирована в лечебное учреждение

Стоит отметить, что санкции статьи об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия, предусматривают наказание на срок до 10 лет лишения свободы.

Следствие готовится предъявить школьнице обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения, отметили в СК региона.