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25.10.2020 15:45
Рубрика: Общество

Рогозин считает бессмысленной лунную гонку между странами

Текст: Наталия Ячменникова
Лунная гонка между космическими державами мира, в том числе между Россией и США, доходит до определенного предела, после чего становится бессмысленной. Такое мнение выразил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Фото: REUTERS/Mike Blake Фото: REUTERS/Mike Blake
Фото: REUTERS/Mike Blake

"Эта гонка идет до определенного предела, пока мы наконец- то не начинаем понимать, что она бессмысленна, потому что в любом случае опять наступает критерий единства", - сказал Рогозин в эфире программы "Время" на Первом канале.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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По его словам, Россия готова оказать помощь другим странам, в том числе США, в освоении Луны. "Мы придем на помощь американцам, я думаю, что американцы не откажутся оказать нам помощь", - цитирует Рогозина ТАСС.

Ранее глава "Роскосмоса" заявил, что РФ, скорее всего, не будет принимать крупномасштабного участия в американском проекте создания окололунной станции в рамках программы Artemis ("Артемида"), поскольку в его нынешнем состоянии этот проект в основном необходим для решения задач американской стороны.

"Артемида" - финансируемая правительством США пилотируемая космическая программа NASA по возвращению людей на Луну. Как говорят, программа делится на два этапа. На первом этапе планируется высадка на Луну в 2024 году, пилотируемый орбитальный облет Луны "Артемида-2", начало строительства международной окололунной станции Gateway, высадка экипажа с первой женщиной на Луне в миссии "Артемида-3". Второй этап программы - полеты на Луну и создание лунной инфраструктуры

"На наш взгляд, в нынешнем состоянии проект лунной станции Gateway слишком американоцентричен. Россия, скорее всего, воздержится от участия в нем в крупном масштабе. Мы заинтересованы в том, чтобы наши американские коллеги создали шлюзовой отсек, способный к стыковке с транспортным кораблем "Орел", - сказал Рогозин.

В 2017 году на 68-м Международном конгрессе астронавтики в Австралии главы космических агентств России и США подписали совместное заявление о сотрудничестве в области исследования и освоения дальнего космоса. В том числе в международном проекте Deep Space Gateway на орбите Луны. Окололунная станция может стать трамплином для колонизации Луны и для полетов к Марсу. В частности, говорилось и о выводе на орбиту первых ее модулей в 2024-2026 годах.

В предварительном порядке были обсуждены вклады стран-участниц. В частности, вкладом России в создание станции могло стать создание от одного до трех модулей и стандартов унифицированного стыковочного механизма для всех кораблей, которые будут стыковаться к станции. Не исключалось, что кроме шлюзового модуля Россия разработает для новой станции и жилой модуль. Кроме того, РФ предполагала задействовать для вывода конструкций на окололунную орбиту создаваемую новую ракету-носитель сверхтяжелого класса.

Позднее Рогозин заявлял, что "Роскосмос" проявляет интерес к проекту США по созданию международной окололунной станции, однако у российской стороны есть свои пожелания и предложения.

Фото: Photo by Richard Heathcote/Getty Images
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"Соглашения Артемиды" были заключены с Австралией, Великобританией, Италией, Канадой, Люксембургом, ОАЭ и Японией. "Роскосмос" и Китайское национальное космическое управление установили особо доверительные отношения, что открывает большие перспективы для развития двустороннего сотрудничества в космосе, отмечал Рогозин. Он также сообщал, что, по предварительным договоренностям, Россия и Китай будут вместе осваивать Луну и строить на ней научную базу. В ноябре 2017 года между "Роскосмосом" и Китайским национальным космическим управлением была подписана программа сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы. Она включает шесть разделов: изучение Луны и дальнего космоса, космическая наука и связанные с ней технологии, спутники и их применение, элементная база и материалы, сотрудничество в области данных дистанционного зондирования Земли и другие темы. Для реализации проектов в рамках данной программы были созданы рабочие подгруппы.

С начала следующего года Россия собирается начать свою лунную программу. Первая для страны со времен Советского Союза лунная миссия планируется на 2021 год ("Луна-25"). Миссия "Луна-26" должна быть запущена в 2024 году, "Луна-27" - в 2025 году, "Луна-28" - в 2027-2028 годах.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Освоение Луны

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