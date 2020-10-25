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Рубрика: Общество

Россияне боятся ходить в кино, но не отказались от путешествий

Текст: Ольга Игнатова
Россияне стали меньше ходить в кино, но больше читать книги, выяснили эксперты Финансового университета при правительстве России.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

За время ограничительных мер наиболее пострадавшими учреждениями из сегмента развлечений и культуры стали кинотеатры, говорится в проведенном экспертами исследовании (имеется в распоряжении "Российской газеты"). Там отмечается, что число россиян, намеренных в ближайшие пару недель посетить кинотеатры, резко сократилось по сравнению с осенью прошлого года.

Фото: РИА Новости
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"Кризис кинопроката начался еще весной: в мае и первой половине июня нынешнего года число посещений кинотеатров упало по сравнению с прошлой осенью более чем в 10 раз. С открытием кинотеатров в июне-июле началось восстановление посещаемости, что позволило отыграть больше половины от падения. Однако с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией число тех, кто намерен посещать кинотеатры, резко уменьшилось", - говорится в исследовании. При этом надо иметь в виду, что в России немало городов, где интерес к кинотеатрам упал не так сильно, как по стране в целом. По-прежнему часто ходят в кино в Омске, Нижневартовске, Хабаровске, Магнитогорске, Севастополе и других городах.

Посещаемость театров на пике коронавирусных опасений тоже рухнула больше чем в 10 раз. Однако в августе - сентябре интерес к театрам возрос, хотя и не достиг прошлогоднего уровня. Сегодня тех, кто готов ходить в драматические театры, примерно в два раза меньше, чем осенью прошлого года. Однако в отличие от кинопроката, интерес к театру пока не реагирует на вторую волну коронавируса. Лучше других ведет себя спрос на оперные спектакли, а также на детские и кукольные театры.

"Неплохо себя чувствуют музеи и музейные выставки. Спад интереса к музеям по сравнению с прошлым годом остается значительным, но он заметно меньше, чем к кино и театрам - сегодня, по нашим оценкам, он составляет 30-40% к докризисному периоду. Вполне возможно, люди считают посещение музеев менее опасным делом, чем посещение кино", - отмечается в исследовании.

Фото: Александр Колбасов/ТАСС
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А вот экскурсии по различным туристическим достопримечательностям сейчас на пике популярности. Россияне по-прежнему хотят путешествовать, вероятно, рассчитывая таким образом вырваться хотя бы ненадолго из крупных городов.

Меньше всего упал спрос на книги. Стремление приобретать литературу не снижалось ни во время коронавирусной изоляции, ни после нее, ни в последние недели.

"Таким образом, как мы видим, коронавирус сильно сократил искусство и культуру как демонстративное и модное времяпрепровождение. Напротив, индивидуальное потребление культурных ценностей никуда не делось и даже растет", - констатируют эксперты.

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