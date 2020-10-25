"Смените всё - кроме жены и детей". Как Ли Гон Хи полностью изменил Samsung

25 октября в Сеуле в возрасте 78 лет скончался председатель крупнейшего южнокорейского конгломерата Samsung Ли Гон Хи. Именно он превратил Samsung в тот бренд, который ассоциируется с самыми передовыми технологиями, инновациями и качеством. Как это бывает со многими великими людьми, его жизнь не была безупречной, но никто не сможет отрицать и того факта, что он действительно был выдающимся бизнесменом, управленцем, умеющим, когда это необходимо, идти на болезненные, но нужные ради дальнейшего развития перемены.

Сменить всё, кроме жены и детей

Если попытаться найти фразу, которая лучше всего характеризует подход и философию Ли Гон Хи, то безусловно ей станет уже широко растиражированное СМИ высказывание, сделанное им в 1993 году во Франкфурте, куда он созвал своих заместителей и главных помощников, когда уже был во главе конгломерата Samsung.

"Смените всё - кроме жены и детей!" - сказал он им, потребовав начать глубочайшие реформы в концерне, которые коснулись не только оборудования, станков и технологий, но и самого подхода к работе.

Провозглашенная Ли таким образом стратегия "Нового менеджмента" стала эмоциональной реакцией на передачу по телевидению, где было показано, как сотрудники Samsung при помощи ножей подрезают края пластиковых деталей в стиральной машине, пытаясь подогнать части.

В том же году он при посещении завода по продаже бытовой техники в Лос-Анджелесе увидел, что телевизоры Samsung, которые стоили в то время на 100 долларов дешевле японских конкурентов, уныло покрываются пылью, тогда как японскую технику с удовольствием покупают, несмотря на ее более высокую цену.

Естественно, что все это стало скорее всего последней каплей, возможно лишь ускорив реализацию планов реформ компании. Встав во главе "империи Samsung" в 1987 году, после смерти своего отца Ли Бён Чхоля, основавшего конгломерат, Ли Гон Хи сразу дал понять, что с ним многое будет иначе. С 1993 года была провозглашена ставка на качество и технологии в ущерб пусть даже количеству и доле рынка.

Уже через два года после знаменитой фразы по личному указанию Ли Гон Хи были собраны и демонстративно сожжены тысячи смартфонов, компьютеров и прочей техники Samsung, где были найдены дефекты.

Дар видеть будущее

Ли Гон Хи умел предугадывать будущее, зачастую его и формируя, не боясь идти наперекор доминирующему мнению. Еще в 1974 году он приобрел корейскую компанию по производству полупроводников Korea Semiconductors, хотя его отец, который тогда был во главе конгломерата, считал это пустой тратой денег и говорил, что надо делать ставку на текстильную и мукомольную промышленность.

"До каких пор мы будем оставаться страной, зависящей полностью от иностранных технологий? Мы должны сделать все возможное, чтобы избавиться от положения технологической колонии!" - ответил Ли Гон Хи, считая, что именно полупроводники станут будущим локомотивом Samsung. Девять лет спустя отец согласился с сыном и решил "немного поддержать", сделав это направление одним из главных приоритетов развития конгломерата.

В 2003 году Ли Гон Хи заявил, что Samsung прекращает производство кинескопных телевизоров и будет производить только новейшие жидкокристаллические. При этом именно эти телевизоры в то время давали Samsung более четверти всех продаж и доходов. Но Ли не побоялся лишиться этого "куска", считая, что "кинескопы" остались уже в ХХ веке. Пылящиеся в углу американского магазина корейские телевизоры, которые не пользовались популярностью у покупателей, скорее всего постоянно преследовали Ли.

В итоге в 2006 году Samsung Electronics обошел своего главного конкурента в битве за мировой рынок телевизоров - японский конгломерат Sony, а ТВ-устройство с брендом Samsung уже не покрывались пылью на прилавках. Полупроводники же сейчас - одно из самых главных и наиболее прибыльных направлений деятельности Samsung.

Бизнесмен и человек

С приходом Ли Гон Хи в Samsung стали искать и создавать постоянно что-то новое, не удовлетворяясь достигнутым. Компания стала мировым лидером по производству смартфонов, компьютеров, ее дочерние компании работают во многих сферах - от пищевой промышленности и индустрии развлечений до искусственного интеллекта.

"Приняв" Samsung, Ли Гон Хи сумел увеличить капитализацию конгломерата в 348 раз, увеличив параллельно в сотни раз и прибыль.

К концу 1980 годов Samsung не был, как иногда пишут, "второстепенной компанией", это был крупный по корейским меркам холдинг, но оставался всё же "одной из главных рыб в пруде", но не в море. А в 2014 году, когда в мае из-за сердечного приступа Ли Гон Хи был госпитализирован, Samsung уже превратился действительно в самую крупную компанию Южной Кореи, один из самых дорогих и популярных мировых брендов. Не случайно в Корее часто говорят "империя" или "республика" Samsung - значимость этого конгломерата трудно переоценить для экономики и общества Страны утренней свежести.

Согласно опросам, при слове "Южная Корея" у многих иностранцев сразу начинают всплывать в голове именно названия разных концернов, где Samsung неизменно занимает первое место. Samsung теперь еще и символ высочайших и передовых технологий, хотя когда Ли стал во главе концерна, все виделось иначе.

Если же говорить о Ли Гон Хи как о человеке, то родился он 9 января 1942 года на юго-востоке Кореи в городе Тэгу. Страна тогда была под японской оккупацией. Он был одним из восьми детей в семье основателя Samsung Ли Бён Чхоля, где родились пятеро дочерей и трое сыновей. Ли Бён Чхоль был самым молодым сыном и седьмым по старшинству из всех детей, но именно он в итоге унаследовал большинство "империи" отца.

Проучившись некоторое время в корейской школе, он уехал затем учиться в Японию, последовав указанию отца "учить все самое лучшее и передовое у развитых стран". Ученую степень бакалавра он получил на Факультете промышленности в японском университете Васеда, а магистра делового администрирования уже в американском Университете Джорджа Вашингтона, после этого окунувшись в работу в структурах, связанных с Samsung.

В 1966 году он познакомился со студенткой Факультета искусства Сеульского государственного университета Хон На Хи, которая в следующем году стала его женой. У них родились трое детей - сын и двое дочерей: Чжэ Ён, Пу Чжин и Со Хюн. Ли Чжэ Ён сейчас является главным наследником Samsung, тогда как дочери также руководят некоторыми дочерними компаниями.

О необходимости ставки на новейшие технологии Ли Гон Хи стал говорить еще с 1970 года, после посещения ряда производств в США и Японии. Это стремление он пронес всю жизнь. С 1978 года стало очевидно, что из всех потенциальных наследников именно он станет главным продолжателем дела отца, как и произошло в 1987 году.

Смерть Ли Гон Хи не стала внезапной. Если быть объективным, то эпоха его правления закончилась шесть с половиной лет назад - ночью 10 мая 2014 года, когда он дома в собственном особняке в квартале Итхэвон в Сеуле перенес сильнейший сердечный приступ. Врачи тогда успели спасти ему жизнь, но полностью оправиться от удара он не смог. Говорят, что некоторое время он уже мог самостоятельно дышать, но речи уже о какой-то полноценной деятельности не шло. Эти годы Samsung руководил и руководит до сих пор вице-президент и единственный сын Ли Гон Хи Ли Чжэ Ён. Он сегодня был рядом с кроватью отца, когда его сердце перестало биться.

Человек своей эпохи

Сейчас чаще всего вспоминают достижения и достоинства Ли Гон Хи, но есть и не самые светлые моменты в его биографии. Как сказал один из крупных бизнесменов Кореи, комментируя уход Ли из жизни, "его достижения велики и очевидны, но я не стал бы его называть образцом с моральной и этической точек зрения".

Ли Гон Хи был человеком своей эпохи, сумел поладить и быть нужным всем президентам Кореи. Он предвидел будущее в сфере экономики и технологий, но во многом играл по тем правилам, которые существовали в обществе и политике. Тот же самый титул главного наследника империи отца он забрал благодаря своей хватке и долгое время защищал от атак со стороны других претендентов - своих братьев и сестер, которые не скупились на громкие обвинения и заявления.

Сама корпорация Samsung пользуется неоднозначной репутацией в своей стране. Да, теперь это технологии, качество, престиж и большие зарплаты, но именно Samsung известна за то, что в ней долгое время подавляли создание любых профсоюзов, а людей, как сказал один из знакомых корейцев, "выжимали как лимон, а потом выбрасывали как одноразовые стаканчики, так как желающих занять это место всегда хоть отбавляй".

Многие также отметят, что Samsung жесток и беспощаден к тем, кто попытается проникнуть и раскрыть её внутренние тайны.

В Южной Корее по разным обвинения получили тюремные сроки руководители всех концернов, всех, исключая одного - Samsung. Ли Гон Хи в итоге после очередной волны кризиса и разоблачений, на которые решился один из ключевых юристов фирмы, смог уйти с условным сроком и обещанием отказаться от всех постов, чтобы в 2010 году снова вернуться к управлению "республикой Samsung". До сих пор идет процесс вокруг деятельности и возможных махинаций де-факто руководителя конгломерата Ли Чжэ Ёна. Тот тоже получил было пять лет тюрьмы, что в итоге заменили на условный срок.

Трудной сказать, что тут влияет - действительная нехватка улик либо, как это постоянно указывают в СМИ и эксперты, "огромная значимость концерна для экономики страны, что сложно игнорировать в том числе и судьям". Так или иначе, в Южной Корее получается так, что проще посадить президента в тюрьму, чем президента Samsung.

Кроме того, при всех разговорах про инновации, Samsung был и по-прежнему остается "семейным бизнесом", что отрицательно влияет на конкурентоспособность.

Фразу Ли Гон Хи, сказанную в 1993 году во Франкфурте, стоит дополнить: "Смените всё - кроме жены, детей и меня". Пару лет назад Ли Чжэ Ён, следуя стопам отца, заявил о новой волне крупных реформ, пообещав, что Samsung прекращает свое существование как единый конгломерат, разделяясь на полностью независимые отдельные компании. Прошло время, но "империя Samsung" по-прежнему существует, и у нее теперь новый наследник - Ли Чжэ Ён, который получил "трон" по семейному принципу.

Если говорить об инновациях Samsung, то стоит пообщаться об этом с тысячами зарубежных инженеров, техников и учёных, трудящихся в конструкторских бюро и институтах концерна, которые в подавляющем большинстве случаев являются настоящими авторами тех разработок, выдаваемых затем как "исключительно корейские". Впрочем, они работают на корейскую компанию, что невозможно отрицать.

"С величайшей скорбью…"

Да, имя Ли Гон Хи сопровождали как крупные достижения, впечатляющие цифры продаж, бесчисленное количество зарегистрированных патентов, но и громкие скандалы, обвинения в жестоком отношении к людям ради делового успеха, были и разоблачения по части морального облика.

Но Ли был и оставался человеком своей эпохи. Ни один из "отцов-основателей" экономики Южной Кореи не может похвастаться безупречным и полностью свободным от критики имиджем и биографией, а заслуги Ли Гон Хи невозможно отрицать. Он, повторимся, вывел конгломерата Samsung с ее главным "бриллиантом" в лице Samsung Electronics из лиги "крупных, но корейских" компаний в "высший дивизион" до уровня подлинно международной фирмы с новаторским имиджем и одним из самых авторитетных и почитаемых брендов на планете.

В заявлении, сделанном от имени Samsung 25 октября по поводу смерти председателя, говорится следующее: "С величайшей скорбью мы заявляем, что ушел из жизни Ли Гон Хи, председатель компании Samsung Electronics. Председатель Ли умер 25 октября. … Всем мы, сотрудники Samsung, будем хранить в памяти и благодарны за тот путь, который мы прошли с председателем Ли.... Его наследие будет длиться всегда…"

Ли Гон Хи изменил не только один пусть даже и самый большой конгломерат страны, он во многом изменил и самую Южную Корею, а потому действительно, его наследие навсегда останется с корейцами…

Справка "РГ"

Согласно данным Службы финансового контроля, на момент смерти общее имущество Ли Гон Хи составило 18 триллионов 225, 1 млрд вон или более 16 млрд долларов. Основная часть имущества приходится на акции различных компаний конгломерата Samsung. Ли был самым богатым человеком Южной Кореи. Правда, наследникам придется уплатить немалый налог. Согласно предварительным подсчетам, из 18 триллионов вон в качестве налогов должны быть уплачены более 10 триллионов вон или более 55 процентов.