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25.10.2020 19:00
Рубрика: Спорт

Единоличный "Спартак"

Московский клуб вышел на первое место в Премьер-лиге
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 241(8295)
Главный итог 12-го тура российской Премьер-лиги - смена лидера. Им стал столичный "Спартак", победивший в центральной встрече выходных на выезде "Краснодар" - 3:1.
В матче с "Краснодаром" спартаковцы одержали четвертую победу в последних пяти играх в чемпионате. Фото: РИА Новости В матче с "Краснодаром" спартаковцы одержали четвертую победу в последних пяти играх в чемпионате. Фото: РИА Новости
В матче с "Краснодаром" спартаковцы одержали четвертую победу в последних пяти играх в чемпионате. Фото: РИА Новости

Когда перед стартом сезона главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско отметил, что цель его команды - "золото", многие эксперты восприняли его слова с недоумением. Ведь всего за пару недель до того москвичи проиграли в полуфинале Кубка страны "Зениту" и заняли седьмое место в РПЛ. Причем до последнего тура был возможен вариант, при котором "Спартак" финиширует 11-м и покажет свой худший результат в новейшую эпоху.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Конечно, делать далеко идущие выводы сейчас не стоит, но 12 туров - достаточный отрезок, чтобы понять: "красно-белые", как минимум, будут бороться за титул. А с учетом нынешней формы "Зенита", да и остальных конкурентов, Тедеско может и правда привести свою команду к золотым медалям.

Посудите сами: из последних пяти матчей Премьер-лиги в четырех спартаковцы выиграли и разошлись миром на своем поле с зенитовцами. Многое должно было стать понятно после визита в Краснодар, где футболистов Тедеско ждал один из конкурентов. Справедливости ради, хозяева вышли на поле без нескольких лидеров, но все же: "красно-белые" взяли три очка и возглавили таблицу.

Впрочем, Тедеско призывает болельщиков и своих игроков не радоваться раньше времени. К слову, уже после матча появилась информация, что руководство клуба предложило Доменико новый контракт. Сам специалист эту тему старается не затрагивать.

- Что касается лидерства, то таблица сейчас абсолютно не важна. Ни сегодня, ни завтра, ни в декабре, ни в январе. "Смотреть на нее будем в мае", - сказал Тедеско.

Неожиданное поражение потерпел чемпион страны "Зенит": питерцы уступили на своем поле "Рубину" (1:2), ведя в счете. В этой встрече прервалась 27-матчевая беспроигрышная серия питерского клуба на своем поле в РПЛ.

Неделя выдалась для команды Сергея Семака хуже некуда: во вторник "сине-бело-голубые" стартовали в Лиге чемпионов с домашнего поражения от бельгийского "Брюгге" (1:2), а теперь еще и проиграли "Рубину". И ведь не сказать, что "Зениту" не повезло или он не воспользовался своими шансами. В обеих встречах соперники заслуженно оказались сильнее.

Сенсационное поражение потерпел еще один претендент на чемпионство - "Локомотив". Участник Лиги чемпионов уступил на стадионе в Черкизове "Ротору" со счетом 1:2. Отметим, что клуб из Волгограда одержал первую победу в матче в Премьер-лиге с 2003 года, когда он вылетел из высшего дивизиона. Выигрыша пришлось ждать 16 лет.

Еще в одной встрече тура "Динамо" обыграло на своем поле "Сочи" со счетом 3:1. Результаты матчей "Урал" - "Тамбов", "Ростов" - "Химки" и "Ахмат" - "Уфа" стали известны после подписания номера "РГ" в печать. Программу 12-го тура закроют в понедельник столичный ЦСКА и тульский "Арсенал".

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