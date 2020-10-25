США исчерпали возможности по введению новых санкций в отношении РФ и Ирана

Помощник президента США по вопросам безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон практически исчерпал свои возможности по введению новых санкций против России. Такую же "проблему", с его слов, Соединенные Штаты испытывают по отношению к Ирану. Об этом О'Брайен заявил в ходе пресс-подхода в Белом доме в это воскресенье.

Журналисты спросили помощника президента о том, планируются ли новые "наказания" со стороны Вашингтона в отношении Москвы и Тегерана.

"Мы ищем дальнейшие возможности для этого. Одна из проблем, касающейся и Ирана и России, заключается в том, что мы ввели уже так много санкций в отношении этих стран, что сейчас у нас осталось совсем мало опций. Но мы изучаем любые потенциальные меры сдерживания этих стран, а также других, включая Китай и другие страны, которые мы пока что не называли, но которые пытаются повлиять на выборы США", - отметил О'Брайен.

Ранее в эфире телеканала CBS Роберт О'Брайен заявил, что "российские и иранские хакеры" не смогут повлиять на выборы, ни путем изменения результатов, ни путем вмешательства в сам процесс голосования.

"Нет, они не могут сделать ни то, ни другого. Мы взяли их под свой контроль на раннем этапе, потому что у нас высококлассные ребята в сфере кибернетики, и мы положим этому конец. Они никак не смогут изменить ваш голос или помешать вам проголосовать", - заверил О'Брайен.

Он также предупредил, что президент США Дональд Трамп настроен очень решительно и готов "сурово наказать" всех, кто попытается помешать проведению выборов 3 ноября.