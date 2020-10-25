В Гослитмузее открылась выставка о Бунине, Куприне и Чехове

Вопреки пандемии Государственный литературный музей в этом году провел все запланированные выставки, которые оказались одна другой ярче. Только в главном помещении музея в Доме Любощинских-Вернадских на Зубовском бульваре сейчас работают три экспозиции - "Чеховская Москва", "Есенин. Живите так, как вас ведет звезда" - и, дважды переносившаяся, стоявшая на грани отмены, выставка, посвященная трем юбилярам этого года - "Чехов, Бунин, Куприн: судьбы скрещения". Открывшаяся на прошлой неделе в день 150-летнего юбилея Ивана Бунина.

- Никто из писателей той эпохи не стоял так близко друг к другу как эти трое, - говорит Эрнест Орлов, куратор выставки, устроенной, чтобы и проследить - как же жили, общались, оценивали друг друга едва ли не главные русские авторы прошлого века. Тут почти нет "вещей" - только фото, книги, рисунки, письма, в которые надо всматриваться и часто вчитываться, разбирая почерка гениев и невольно погружаясь так в эпоху.

"Многоуважаемый Антон Павлович! Если у вас есть свободное время, чтоб хоть раз обратить внимание на такого господина, как я - обратите, пожалуйста" - написал в Ялту 20-летний автор "Орловского вестника" Иван Бунин в 1890.

"Дорогой Иван Алексеевич, рад служить вам, хотя я плохой критик и часто ошибался …" - это ответ трудноразбираемым почерком на листочке, отправленном Чеховым из Ялты в Елец.

К 1901 году местом притяжения для франтоватого, такого же, как на фото под стеклом, Бунина, уже набирающего известность писателя и для его пышногривого приятеля Куприна становится Белая дача в Ялте - там живет Чехов, кумир и учитель обоих.

Некогда журналист, Куприн под творческим руководством Антона Павловича пишет тут один за другим рассказы, а вот этот оттиск первой странице рассказа "В цирке" - дарит Чехову. Бунина, как давнего чеховского знакомого, оставляют тут вдвоем с матерью писателя, пока сын лечится в Европе. Бунин привозит в Ялту художника Петра Нилуса, и вот прекрасный эскиз портрета Антона Павловича. Здесь же еще один уникальный экспонат - карикатура, пришедшая на выставку из Крымского литературно-художественного музея: Куприн и сестра Чехова Мария Павловна прогуливаются по ялтинской набережной…

Времена "Белой дачи" закончились со смертью Чехова. И на выставке, разделы которой названы по названиям популярных произведений наших героев, начинается "Поединок".

Фото: Александр Корольков/ РГ

Бунин и Куприн познакомились в Одессе, сошлись сразу. Придумали друг другу смешные имена - Альберт, Петруша, Купришка… Но, несмотря на крепкую дружбу - всегда соперничали. В 1900-х годах и далее оба активно публикуются - вот толстый том бунинских стихов 1903-1906 годов, сборник Товарищества "Знание" с купринским "Поединком", бунинские "Суходол" и "Господин из Сан-Франциско", собрание сочинений Куприна… В 1909 обоим присуждается Пушкинская премия - и делится пополам.

"Я на тебя не сержусь за то, что ты свистнул у меня полтысячи", - дружески пишет Куприн,. А Бунин отвечает: "Радуюсь тому, что судьба связала мое имя с твоим". "Оставь, поэт, наивен твой обман, К чему тебе прикидываться Фетом? Известно всем, что ты Иван. А, кстати, и дурак при этом" - а это эпиграмма Куприна на Бунина 1912 года, еще один поворот отношений. Интересно, чем же вызванный?

Перед нами живые люди - "Бунин, сдержанный и сухой - и Куприн, озорной, часто буйный, не признающий дисциплины", писала дочь Куприна Ксения. Один последовательно идет путем, которым ведет его уникальный талант, создающий поэзию в прозе, другой не может противостоять слабостям.

"Твой собутыльник и состульник" - подписывает Куприн свою записку Бунину - их судьбы в очередной раз скрестились на одной лестничной клетке в доме по улице Оффенбаха в Париже. Европейское настроение в этой витрине кураторы создали одним движением: записка Куприна под стеклом лежит … на песке. Как и фото Бунина в трусах: это же пляж, Канны.

Следующая точка соприкосновения - Нобелевская премия. Бунин узнал о своей победе на киносеансе, где сидел с Ксенией Куприной. Из 715 тысяч франков премии 120 тысяч он потратит на помощь русским эмигрантам, в том числе и писателям.

"Милый Иван Александрович … Как же кстати твоя братская помощь!" - пишет кривым полудетским почерком обнищавший Куприн.

Фото: Александр Корольков/ РГ

Выставка началась с начертанных на стене линий с событиями жизни трех писателей, идущими параллельно, и часто пересекающимися. Вскоре линий становится две, а к концу зала и вторая сошла на нет - над витриной с фотохроникой возвращение в Россию Куприна, смертельно больного, исхудавшего, седого, ни одной чертой не похожего на себя чеховских времен.

Он до конца жизни работал над воспоминаниями о своем наставнике. А перед смертью просил жену читать ему вслух чеховские письма.