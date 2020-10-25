В Испании вновь ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

Власти Испании из-за роста числа инфицированных коронавирусом приняли решение ввести режим чрезвычайного положения ("режим тревоги") с комендантским часом на территории всего пиренейского королевства, за исключением Канарских островов.

Экстренное заседание кабмина было созвано в воскресенье, однако ему предстояло лишь утвердить соответствующий указ, что, впрочем, затянулось на несколько часов. Согласно этому документу, "режим тревоги" в Испании будет действовать до апреля. Это значит, что через 15 дней правительству понадобится вынести вопрос о его продлении на голосование в парламент, а затем повторить эту процедуру около дюжины раз.

Как стало известно местным СМИ, сам премьер-министр Педро Санчес принял решение еще в пятницу вечером. По идее, правительство должно было рассмотреть данное предложение еще в субботу, но в этот день у Санчеса был запланирован визит к Папе Римскому Франциску, отсюда и задержка. Кстати, несмотря на пандемию, испанская делегация в Ватикане масок не носила, впрочем, как и принимающая сторона. Этого требует протокол, однако данный факт вызвал возмущение общественности, ведь простых людей за подобное штрафуют.

Что касается режима чрезвычайного положения, то его потребовали ввести десять испанских автономий (всего их 17). Свои запросы в Монклоа направили Астурия, Валенсия, Кантабрия, Кастилия-Ла-Манча, Каталония, Наварра, Риоха, Страна басков, Эстемадура и Балеарские острова, а также город-анклав Мелилья. Дело в том, что после первой волны пандемии законодательство было изменено. Еще весной чрезвычайное положение можно было ввести только на всей территории Испании, сейчас это можно сделать на отдельно взятой территории. Для этого власти региона должны направить соответствующий запрос центральному правительству. Кстати, при введении первого "режима тревоги" по новым условиям это требование было проигнорировано. В Мадриде чрезвычайное положение было введено, несмотря на сопротивление местных властей (его действие закончилось лишь в субботу).

На прошедшем в четверг заседании Межтерриториального совета по здравоохранению идею введения чрезвычайного положения и комендантского часа одобрили представители большинства регионов. Сомнения в необходимости этого шага высказались в основном советники из тех автономий, где у власти находятся представители Народной партии, главного политического соперника Испанской социалистической рабочей партии, которая сейчас находится у власти в королевстве. Поэтому министр здравоохранения Сальвадор Илья не хотел торопиться с принятием окончательного решения, настаивая на необходимости достичь консенсуса.

Тем не менее решение было принято. В отличие от чрезвычайного положения, действовавшего весной, сейчас власти регионов будут иметь больше полномочий для "управления кризисом". О карантине речи не идет, страна еще не отошла от удара по экономике, который был ей нанесен весной. В Испании вводится комендантский час. Предполагается, что ограничение на передвижение по ночам (с 23.00 до 6.00) поможет в борьбе с распространением коронавируса (в королевстве с начала пандемии зарегистрировано уже 1 046 132 подтвержденных случая заражения). Также вводится запрет на проведение собраний и пересечение границ между регионам без уважительной причины.

Примечательно, что Канарские острова только в субботу начали вновь принимать туристов из Германии и Великобритании. Данные страны сняли свои ограничения на поездки в этот испанский регион. На сегодняшний день на Канарах самый низкий в Испании уровень заболеваемости COVID-19. Тем не менее политики и отельеры потребовали ввести повышенных контроль в портах и аэропортах, чтобы ситуация не изменилась в худшую сторону (только на этих выходных на острова должны прибыть свыше сотни рейсов из Британии и ФРГ). Экономика Канарских остров сильно зависит от туристов, ежегодно их посещают около 15 миллионов человек.