В Италии закрыли на месяц театры, кинозалы и спортзалы

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых ограничительных мер, которые главным образом ударят по миру культуры и общепиту. Накануне на Апеннинах число инфицированных COVID-19 за сутки достигло 20 тысяч человек.

"Наша цель - сдержать кривую заражений и не допустить второго тотального локдауна. Страна не может себе этого позволить. Нам нужно спасти как нашу систему здравоохранения, так и экономику", - подчеркнул Конте.

Правительство объявило о закрытии до 24 ноября театров, кинозалов, спортзалов, бассейнов, игровых залов, эстетических и термальных центров. При этом, музеи остаются открыты.

Рестораны, бары, джелатерии и кафе обяжут закрываться в 18 часов. После указанного часа им будет позволено осуществлять доставку на дом и продажу на вынос, но после 6 вечера итальянцам запретят потреблять пищу и напитки на улице и на прилегающих площадях. За столиками ресторанов смогут сидеть максимум 4 человека. Власти, отдавая себе отчет в серьезности вводимых мер, обещают оказать финансовую поддержку рестораторам и владельцам баров и кафе.

Под запрет также подпали все религиозные и гражданские церемонии, а также все конференции и ярмарки, в том числе международного характера. Приостановлены все виды любительских чемпионатов. Профессионалы, однако, смогут продолжать свою свою деятельность.

Кроме того, планируется расширить дистанционное образование для старшеклассников и перевести на удаленку большую часть госучреждений, к которым, возможно, присоединятся представители частного сектора.