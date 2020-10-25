В Кадастровой палате рассказали, что нельзя построить на даче

Новости

Лукашенко в разговоре с Помпео назвал Россию главным союзником Беларуси 09:17
Собянин: Есть надежда на снижение динамики заболеваемости COVID-19 в Москве 09:02
Синоптики назвали регионы России с опасной погодой в ближайшие дни 08:55
Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу 22 января 2021 года 08:48
Названы популярные города России для встречи Нового года 08:42
Стали известны новые подробности убийства депутата Петрова 08:39
Японская авиакомпания ANA уволит 3,5 тысячи сотрудников 08:16
В четырех районах Хабаровского восстановили электроснабжение 06:49
Глава LVMH Бернар Арно за неделю разбогател на 8 миллиардов долларов 06:30
На Сахалине жители подтопленных домов получат компенсации 05:28
Президент UFC прокомментировал победу Нурмагомедова над Гэтжи 05:23
Умер председатель Samsung Ли Гон Хи 04:45
Врач-диетолог объяснил разницу между яйцами с белой и темной скорлупой 04:20
В СК сообщили подробности убийства депутата Петрова под Выборгом 03:46
Обама обвинил Трампа в рекордной смертности от COVID-19 в США 03:10
Вильфанд рассказал о погоде в конце октября в Москве 02:45
В Азовском море началась буксировка пострадавшего от взрыва танкера 02:10
Россиян ждет аномально теплый конец октября 01:20
Появилось видео удушающего приема Нурмагомедова в поединке против Гэтжи 00:53
Макгрегор прокомментировал победу Нурмагомедова над Гэтжи 00:48
Опубликовано видео нокаутирующего удара Волкова на турнире UFC 254 00:42
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Гэтжи 00:10
Пропавших после взрыва на танкере членов экипажа будут искать ночью 24.10.2020
Коляда выиграл первый старт под руководством Мишина 24.10.2020
В Москве скончались 68 пациентов с коронавирусом 24.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
25.10.2020 08:00
Рубрика: Власть

В Кадастровой палате рассказали, что нельзя построить на даче

Текст: Ольга Игнатова
Строительство домов и различных сооружений на земельном участке строго регламентируется нормативами, несоблюдение которых влечет штраф и снос объектов, напомнили "Российской газете" в Федеральной кадастровой палате.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Так, например, на огородном участке нельзя строить здания, строения и сооружения на фундаменте. То есть дом для постоянного проживания, баню или гараж на фундаменте возводить категорически запрещено. А вот некапитальную баньку, сарай, теплицу, навес, погреб, беседку возвести можно.

На садовом участке можно построить как жилой дом, так и сезонный. Гараж, баня и другие вспомогательные постройки могут быть построены там на фундаменте. Но это будут уже капитальные строения, которые нужно оформлять в собственность.

На садовом участке можно возвести любой вид хозобъекта. Если он будет на фундаменте, придется зарегистрировать постройку, так как с этого момента она станет объектом капитального строительства. Объекты некапитального строительства не являются объектами недвижимости, не облагаются налогами и не подлежат обязательной регистрации.

Сейчас в России действует дачная амнистия, которая скорее всего будет продлена до 1 марта 2026 года. Это упрощенный порядок оформления собственности.

Фото: iStock
Госдума одобрила продление "дачной амнистии" на пять лет

В упрощенном порядке можно зарегистрировать капитальные строения: жилой или садовый дом (не выше 20 метров и 3 этажей, на расстоянии не ближе 3 метров от забора), хозпостройку, гараж. Критерий капитальности строения - невозможность перенести его на другое место. Например, кирпичный дом можно только снести и построить заново, а строительную бытовку можно погрузить краном-манипулятором и установить на новом участке. Встречаются и летние кухни, оборудованные по последнему слову техники: барбекю, водоснабжение, электричество. Их тоже можно отнести к капитальным постройкам.

Как пояснил "Российской газете" первый зампред Московской областной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, сейчас для регистрации дачной недвижимости понадобится вызвать кадастрового инженера, который сделает замеры, определит координаты на участке и подготовит технический план.

Власть Право Земельное право Все о "дачной амнистии" Земельное законодательство

Главное сегодня

Лукашенко в разговоре с Помпео назвал Россию главным союзником Беларуси
Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC, досрочно победив Гэтжи
Стали известны новые подробности убийства депутата Петрова
Франция отозвала посла из Анкары для консультаций
Синоптики назвали регионы России с опасной погодой в ближайшие дни
Как будем отдыхать в 2021 году
Кабмин поддержал продление "дачной амнистии" до 2026 года