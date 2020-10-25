В Кремле прокомментировали решение Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова в поединке с американцем Джастином Гэтжи и решение россиянина завершить спортивную карьеру.

"Мы рады его победе. И поздравляем его. Всё остальное - его выбор", - передает слова Пескова Championat.com.

В субботу на турнире UFC российский чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона организации, доведя свой послужной список до 13 побед в 13 боях.

После окончания боя Нурмагомедов опустился на колени, вспоминая своего отца Абдулманапа, а затем объявил, что этот бой стал последним в его карьере. По словам чемпиона, он хочет больше времени проводить со своей мамой.