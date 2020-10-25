В Москве открылся фестиваль документального театра Brusfest

Время для международных фестивалей сейчас не самое подходящее. Но Brusfest - фестиваль документального театра имени Дмитрия Брусникина, который продлится месяц, смог собрать очень интересную программу. Первые спектакли фестиваля показаны в Москве 25 октября.

Фестиваль предыдущего года "Человек размером с дом", посвященный памяти замечательного актера, режиссера и педагога Дмитрия Брусникина, был создан театром "Практика" и Мастерской Брусникина вскоре после смерти мастера.

Это было очень сильное, захватывающее, искреннее высказывание, в котором актерские работы, исторический документальный рассказ о судьбах старых актеров, пространство выставки и спектакля работали прежде всего на диалог со зрителем. На диалог камерный, сдержанный и очень точный по интонации. Программа нынешнего года продолжает развивать подход Брусникина.

В фокусе внимания оказывается документальный театр. С одной стороны, это связано именно с практикой преподавания Дмитрия Владимировича. Техника verbatim, в которой созданы знаменитые спектакли его Мастерской - "Это тоже я", "Транссиб", "До и после", благодаря Брусникину стала частью образовательного процесса.

"Все началось с того, что на первых курсах Мастерской Брусникина появлялись документальные спектакли. Это традиционная часть нашего образовательного модуля, которым много занимался Дмитрий Владимирович Брусникин. Поэтому Brusfest - это с одной стороны память о Брусникине, с другой - попытка понаблюдать, что происходит с документальным театром, документальным танцем, документальной оперой и, как следствие, вообще с человеком сейчас", - сказал Юрий Квятковский, программный директор Брусфеста, в интервью ТАСС.

С другой стороны, ситуация пандемии обострила переживание настоящего, заставила переосмыслять не только отношения человека с компьютерным софтом, но и отношения с другими людьми, с которыми ты оказался в одной домашней клетке во время локдауна, и отношения с природой, и в целом жизнь как хрупкое пространство неизведанного между жизнью и смертью. То, что казалась немыслимым еще полгода назад, сегодня выглядит "естественным" СИЗ.

Неудивительно, что в программе Brusfest оказались несколько спектаклей, отсылающих к опыту пандемии. Это помимо читки пьес студентов 2-го курса Школы-студии МХАТ (Мастерская Марины Брусникиной и Сергея Щедрина), написанных за время пандемии (куратор Михаил Дурненков).

Так, например, одной из премьер фестиваля в Музее Москвы станет спектакль "Дыхание", в котором хореографы Дина Хусейн и Анна Гарафеева исследуют феномен дыхания как один из способов документации эмоциональных и физических состояний человека, как новую форму чувственности и эмпатии. Дыхание, связывая нас с миром, с окружающими, позволяя говорить (речь вообще-то начинается с выдоха), дает шанс взглянуть внутрь себя. Оно станет основой звуковой и хореографической партитуры перформанса. Между прочим музыку к спектаклю написал замечательный художник :vtol:, он же Дмитрий Морозов, лауреат премии "Инновации" этого года. Проект был придуман в резиденции на арт-площадке "Станция".

Другой спектакль "Университет птиц", созданный Театром взаимных действий, с пандемией связан опосредовано. Наблюдение за птицами во время "самоизоляции" стало увлечением не только орнитологов. Опять же, птички вольные в поэзии давно свили гнездышко: от сказочных гусей-лебедей до "Голубиной книги", от "Снигиря" Гаврилы Державина до "Серебряного голубя" Андрея Белого и волшебного, "птичьего языка" Велимира Хлебникова.

Вот и художники Театра взаимных действий Шифра Каждан, Лёша Лобанов, Ксения Перетрухина заинтересовались совместной историей птиц и людей, и рассказали эту историю от лица птиц. Но исследование языка пернатых (птицы поют, а не разговаривают, не так ли?) привело к тому, что художники пригласили вместо драматических актеров - перформеров-музыкантов Ольгу Власову и Наталью Соколовскую. За электронное музыкальное оформление отвечает композитор Алексей Наджаров.

Но, разумеется, на пандемии свет клином не сошелся. Осталось место и для футбола. Точнее - "Квазифутбола". Так называется спектакль "Одного театра" из Краснодара, поставленный Дмитрием Волкостреловым. Спектакль, который меняется в зависимости от того, как накануне сыграла команда футбольного клуба "Краснодар". В основе спектакля, повторяющего структуру матча, - интервью жителей города и тех, кто профессионально связан с футболом.

Из международной программы феста удалось сохранить два проекта. Это спектакль "Примитивы" из Беларуси, построенный на материалах о жизни Алены Киш, художницы из-под Слуцка, которая рисовала "дываны-маляванки" для местных жителей. И финский спектакль из города Турку "Невидимые земли", который будет показан онлайн. Спектакль, соединяя кукольный театр и актерский, хореографию и видеопроекцию, рассказывает о пути беженцев, бегущих от войн. Спектакль получил премию за режиссуру на фестивале Banialuka в Польше в 2018 году и приз за "личное художественное прочтение актуальной темы" на фестивале Spectaculo Interesse в Чехии в 2019 году.

В образовательной программе Brusfest - "Драматургия дока", где будут читки документальных пьес последних двадцати лет, круглый стол, посвященный языку документальной драматургии, и мастер-классы в рамках конференции "Актерское образование. Апгрейд. Педагоги - педагогам".