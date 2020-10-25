Владимир Путин ответил на высказывания в адрес России

Сотрудничество с США на уровне спецслужб продолжается - это и взаимодействие по Сирии, и обмен информацией по антитеррору, заявил президент в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия 1"). Пребывание американцев в Афганистане не противоречит нашим национальным интересам, считает он. Владимир Путин также заявил, что ему ничего не известно о сотрудничестве сына кандидата в президенты США Джо Байдена с Еленой Батуриной, вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. А заявление американского лидера Дональда Трампа, что Россия до сих пор платит Байдену, оставил без комментариев.

Президент рассказал, что думает о высказываниях кандидатов на пост главы США, которые на дебатах постоянно упоминают Россию. Байден, в частности, заявил, что Россия якобы платит деньги за убийства американских солдат в Афганистане.

Путин заметил, что такие заявления слышать странно. Потому что впервые эта информация "проскочила" в американской прессе летом, и госсекретарь США звонил главе российского МИД, а министр обороны США - своему коллеге. "А после этого официальные лица на высшем военном уровне, а затем и на уровне спецслужб американских, заявили, что у них нет подтверждения информации подобного рода", - напомнил президент. "Это в высшей мере странно, что газеты некоторые в США читают, а заявления своих официальных лиц оставляют без внимания", - добавил он.

"Мы изначально поддерживали пребывание американских войск в Афганистане и в свое время проголосовали за соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН", - продолжил Путин. "Я и до сих пор считаю, что пребывание американцев в Афганистане не противоречит нашим национальным интересам", - сказал он. У России нет необходимости с этим бороться. Если американцы выведут свой контингент, возникнет много рисков и России даже "придется дополнительно раскошелиться", чтобы поддерживать стабильность.

Причем сотрудничество на уровне спецслужб, несмотря на многочисленные противоречия двух держав по многим направлениям, все же продолжается. В частности, это и взаимодействие по Сирии (Путин отметил очень хорошие рабочие контакты на оперативном уровне, на уровне руководства воинских подразделений), и обмен информацией по антитеррору. Работу американцев по Афганистану и в Афганистане в Москве считают именно антитеррористической.

Путин заметил, что благодарил президента США Дональда Трампа: полученная от Америки информация не раз помогала предотвратить теракты в России. "Мы в свою очередь стараемся ответить тем же, у нас есть такая договоренность с президентом США, с действующим главой государства, - сообщил он. - Что если такая информация будет появляться с обеих сторон, мы будем ею делиться и в этом смысле помогать друг другу".

Комментируя слова уже самого Трампа о том, что у сына Байдена были коммерческие отношения, в частности, с вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, Путин заметил, что известно: Батурина занималась, а может быть, и занимается бизнесом. "Наверное, у нее были многочисленные бизнес-контакты, деловые связи со своими зарубежными партнерами", - продолжил он. "Есть ли в этом числе американцы - я просто об этом ничего не знаю, и мне просто об этом ничего не известно", - объяснил Путин.

Пребывание американцев в Афганистане не противоречит национальным интересам России

Сына Байдена постоянно связывают с Украиной. "Это нас вообще не касается - это касается американцев и украинцев", - сказал президент, добавив, что на Украине известна как минимум одна компания, работавшая в области добычи нефти и газа, которую Хантер Байден "фактически возглавлял и, судя по всему, неплохо зарабатывал". "Но я не вижу здесь никакого криминала - во всяком случае, нам об этом ничего не известно", - добавил он.

Трамп также заявил, что Россия до сих пор платит Байдену деньги, и журналист попросил Путина прокомментировать это. "Без комментариев", - сказал президент.