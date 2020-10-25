Владимир Путин поставил задачи перед таможенниками

Президент РФ Владимир Путин поручил сотрудникам Федеральной таможенной службы (ФТС) совершенствовать таможенный контроль и создавать благоприятные условия для экспорта.

В воскресенье, 25 октября, отмечается День таможенника. Глава государства поздравил работников и ветеранов ФТС с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что Федеральная таможенная служба выросла в "современную, динамично развивающуюся структуру, твердо стоящую на защите национальных интересов".

"От грамотной, слаженной работы всех звеньев ФТС во многом зависят развитие экономики и улучшение делового климата в стране, пополнение федерального бюджета, эффективность борьбы с контрабандой стратегических ресурсов, культурных ценностей и запрещенных веществ, ввозом контрафактной продукции", - заявил президент.

"Сегодня перед вами стоят серьезные, ответственные задачи, главные из которых - совершенствование видов и форм таможенного контроля, качественное обновление информационной инфраструктуры, создание благоприятных условий для экспорта российской продукции, наращивания деловых, торговых связей нашей страны и зарубежных партнеров", - подчеркнул он.

Путин также обратил внимание на то, как важно беречь "честь мундира" и из поколения в поколение передавать традиции честного служения Отечеству и профессиональному долгу.