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25.10.2020 12:30
Рубрика: В мире

Во Франции обновился антирекорд по числу заболевших COVID-19

Текст: Юрий Когалов
Франция поставила новый антирекорд. В субботу в стране было выявлено 45 422 новых случая инфицирования коронавирусом, сообщает AFP.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В пятницу же Франция преодолела символический порог в один миллион зараженных с начала пандемии. В этом плане страна лишь на пару дней отстала от Испании, где этот показатель был превышен в среду, а теперь республика опережает соседей по общему числу заболевших (1,086 миллиона против 1,046 миллиона).

Фото: Gettyimages
Как города Франции будут жить в условиях комендантского часа из-за COVID-19

Рост количества инфицированных происходит, несмотря на введенные ограничения: две трети населения Франции (около 46 миллионов) живут в условиях комендантского часа.

Впрочем, аналогичные проблемы наблюдаются и в других европейских странах. В связи с этим власти Испании намерены еще раз ввести чрезвычайное положение в стране. Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к согражданам с призывом сократить контакты с другими людьми. В Польше, где коронавирус был обнаружен у президента Анджея Дуды, закрывают рестораны и начальную школу, старшеклассников переводят на удаленное обучение, запрещают проведение свадеб, ограничивают количество людей в магазинах, транспорте и церквях. В Словакии водится комендантский час. Таким же образом поступили власти греческих городов Афины и Салоники. Ужесточаются ограничения в Чехии и Словении. В Португалии запретили перемещение между несколькими коммунами на севере страны.

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

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