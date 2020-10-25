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Рубрика: Общество

Во сколько обойдется неделя уроков с репетиторами по школьным предметам

Текст: Ирина Ивойлова
"Надоела дистанционка!.. Электронный дневник не открывается!.. Ой, три конференции проспала!.. Надо срочно тест отправить, а то забанят!.." В домашнем ноутбуке после онлайн-уроков и отправки презентаций слетела половина нужных мне программ, куда-то девался один из браузеров и все время выползает раздражающая табличка, что его надо срочно восстановить, а то хуже будет… Родители школьников прекрасно понимают, о чем это я.

И все же главное не это. Главное - что останется в голове от такой учебы у школьников. А что, если все же попытаться оставить хотя бы часть очных занятий? Посчитаем, сколько стоит неделя уроков с репетиторами по всем школьным предметам.

Смотрим только специальные сайты в интернете, где указаны опыт и образование педагогов, студентов и занятия по скайпу не рассматриваем. Интересно, в какую сумму обойдется старшеклассникам живое обучение с учителем на дому.

Математика с русским нужны? Безусловно! Это предметы, по которым ЕГЭ будет обязательно. На оба предмета надо хотя бы по два урока в неделю. Но на 45 минут ни один репетитор к вам приходить не будет - не выгодно ни вам, ни ему. Соглашаемся на полтора часа в неделю, это те же два урока по времени. Репетитора по математике можно найти за 1500 рублей (за 90 минут).

На физику расценки примерно такие же. Если вы не готовитесь ко Всероссийской олимпиаде и не собираетесь в Физтех, можно обойтись одним занятием по 90 минут в неделю. Итого вместе с математикой уже 3000 рублей.

Русский язык. Репетиторы со стажем и опытом просят 1500 рублей за занятие, но это может быть всего 60 минут. Так что одного занятия маловато. Берем два часа, значит, еще 3 тысячи. На объявления с ценой 2800 - 3500 даже не смотрим: хороший опытный репетитор, который действительно может подготовить к вступительному экзамену в престижный вуз или к олимпиаде и стоит этих денег, вряд ли пойдет в интернет за учениками.

Иностранный язык - два часа в неделю очных занятий. Это минимум плюс две тысячи рублей расходов.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Теперь история. Занятие - 1000 рублей, хотя бы один раз в неделю надо позаниматься. Химия нужна? Нужна! Это вообще один из самых трудных школьных предметов. Опять-таки рассматриваем не профильный вариант, а так, для поддержания интереса к учебе. Можно найти нормального преподавателя за 1000 рублей или даже чуть дешевле. Соглашаемся на один раз в неделю. География - от 500 рублей. Тоже одного занятия в неделю хватит. Биология дороже. В среднем 1200 рублей за "живое" занятие. Пусть будет тоже час в неделю.

Обществознание: предложения начинаются от 1200. Есть предложения и 1500, 1700 рублей. Если не собираетесь на юридический или экономический, можно ограничиться одним разом в неделю. Согласимся на 1200.

Считаем расход: почти 12900 рублей в неделю на одного ученика. И это только для занятий по школьной программе, без упора на ЕГЭ. В месяц - больше 50 тысяч. Кстати, примерно столько стоит учеба в среднестатистической частной школе. Но там еще и завтраки с обедами включены.

Общество Образование Большая перемена с Ириной Ивойловой

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