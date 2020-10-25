Впервые в октябре рубль сможет пробить психологически важные отметки

Рубль укрепился до максимума за месяц. Закрытие торговой недели было вблизи 76,25 за доллар и 90,40 за евро.

Специально для "Российской газеты" Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс", рассказал, что ждет российскую валюту в последнюю октябрьскую неделю:

- В понедельник наступает срок уплаты налогов - НДС, НДПИ, НДФЛ, ЕНВД, акцизов. Плательщики на фоне укрепления рубля не склонны откладывать все на последний день, считает эксперт. В целом налоговый период будет способствовать укреплению рубля.

Не исключено, что в понедельник впервые за месяц будут пробиты вниз отметки 76 и 90 по доллару и евро. Однако, к вечеру, вероятнее всего, курсы вернутся в диапазон 76-76,50 за доллар и 90-90,50 за евро.

Доллар слабеет к евро в преддверии заседания Европейского ЦБ и выборов в США. Однако, если в исходе заседания ЕЦБ сомнений нет (ставка будет оставлена без изменений), то кто победит на выборах американского президента, пока неизвестно. Ослабление доллара связывают с ростом шансов кандидата от демократов, поскольку новая администрация может пойти на щедрые стимулирующие меры.

Для рубля, по мнению главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, события в США не несут серьезных рисков. Однако, инвесторы все же склонны перестраховаться. В опционах с исполнением вскоре после выборов, объем открытых позиций на покупку небольшой.

В пятницу состоялось заседание Банка России. Отмечен тренд на рост инфляции в краткосрочном и среднесрочном плане. В течение будущего года уровень инфляции ожидается вблизи 4 процента. Это не исключает, но ставит под угрозу возможность смягчения. Темп роста экономики в будущем году ожидается на уровне 3-4 процента. Однако на фоне эффекта низкой базы, это не выглядит впечатляющим. Сальдо торгового баланса, согласно прогнозу, будет сокращаться, а это один из важнейших факторов давления на курс.