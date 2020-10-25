Врач назвал главные ошибки при использовании масок

Формальный подход к ношению масок может спровоцировать заражение коронавирусной инфекцией, считает руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев.

По его мнению, сегодня многие относятся к маске не как к средству профилактики инфекции, а как к элементу, защищающему от штрафов. Врач считает, что весной люди были более ответственными. Сейчас же все изменилось. "Люди маски носят не ради своего здоровья, защиты и профилактики коронавирусной инфекции, а относятся как к требованию для избежания какого-то наказания. Как правило, штрафов, или чтобы пустили в общественный транспорт и магазины", - рассказал Зайцев агентству ТАСС.

Он отмечает, что от маски, которая надевается "для вида" (на подбородок), никакого смысла нет. Так же как и от маски, которая не прикрывает нос, или от той, которая носится неделями без дезинфекции (если речь идет о многоразовых масках).

Помимо этого, многие не следят за своими руками, в частности, забывают, что не стоит трогать лицо, нос или глаза, особенно после того, как проехал в общественном транспорте, нажал на кнопку домофона, лифта или банкомата, выбирал покупки в магазине и т.д. А именно таким образом очень часто и происходит инфицирование. Ведь как бы не следили магазины и коммунальщики за порядком, сколько бы ни обрабатывали поверхности, после каждого покупателя полы не помоешь и полки не протрешь.

"Чем меньше мы уделяем внимания себе - не носим с собой гель на спиртовой основе для обработки рук или входим в здание и не пользуемся санитайзером, тем больше подвергаем себя опасности", - отмечает врач.

Самая же главная ошибка, по его мнению, в несоблюдении социальной дистанции.