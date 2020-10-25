Новости

Леонид Якубович не исключил смену ведущего на "Поле чудес" 21:07
Сергей Никоненко был госпитализирован в реанимации с COVID-19 20:57
США исчерпали возможности по введению новых санкций в отношении РФ и Ирана 20:41
За сутки вылечились от коронавируса 64 российских военнослужащих 20:36
Получивший 7,5 лет Ефремов прокомментировал работу своих адвокатов 20:34
Специалисты рассказали, какие приложения нужно удалить со смартфона 19:39
Анна Щербакова выиграла Кубок России в Сочи 19:20
Жителя Волгограда избили до комы после ссоры в родительском чате 18:44
"Химки" обыграли на выезде "Ростов" благодаря голам в добавленное время 18:43
Кудрин дал совет, как хранить сбережения 18:35
Путин поздравил с Нурмагомедова с победой 17:44
Институт Коха в Германии пытались поджечь 17:41
На Украине прекратили работу "липового" избирательного участка 17:25
Глава "Аэрофлота" назвал возможную дату возобновления полетов в Европу 17:22
Премьер Болгарии сдал положительный тест на коронавирус 17:15
"Спартак" отреагировал на заявление "Краснодара" о предвзятом судействе 17:07
Эрдоган заверил, что Турция не откажется от российских С-400 16:58
Греф сделал прививку от коронавируса 16:40
В Москве ребенок упал с аттракциона 16:37
СМИ: Нурмагомедов заработал более трех млн долларов за бой с Гэтжи 16:35
В КБР напомнили о правилах посещения мечетей в условиях COVID-19 16:15
В Италии закрыли на месяц театры, кинозалы и спортзалы 16:11
Федун предложил Нурмагомедову провести бой на арене "Спартака" 16:02
В Туапсе задержали участников драки со стрельбой и поножовщиной 15:34
Путин на вопрос о сотрудничестве сына Байдена с Батуриной - "Без комментариев" 15:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
25.10.2020 20:36
Рубрика: Власть

За сутки вылечились от коронавируса 64 российских военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов
В Минобороны РФ представили последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно этой статистике, количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции начиная с марта достигло в армии и на флоте 13 тысяч 110 военнослужащих.

По сведениям на вечер 25 октября, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте оборонного ведомства, только за прошедшие сутки в Вооруженных силах вылечились 64 военнослужащих. Общая численность представителей Вооруженных сил, снятых по коронавирусу с медицинского контроля, достигла 48 тысяч 955 человек.

Фото: Андрей Катаев/ РИА Новости
Шойгу рассказал, что делается в армии для борьбы с коронавирусом

В то же время 2 677 военных с положительными результатами тестирования сейчас находятся на контроле у врачей. 1 тысяча 791 пациент лежат в военных госпиталях. Шестнадцать человек изолированы по месту службы. Восемнадцать лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 852 человека лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 3 человека, в состоянии средней тяжести - 9 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с начала работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, помощь там оказали 8 876 пациентам, более двух тысяч из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщило Минобороны РФ.

Военное ведомство России продолжает возводить два многофункциональных медицинских центра на 200 и 100 койко-мест в городах Кызыл (Республика Тыва) и Североморск (Мурманская область). Кроме того, по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Минобороны строит инфекционное детское отделение на 60 койко- мест в Пскове, а также два медцентра на 100 койко-мест каждый в Астрахане и Нариманове.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Интервью председателя ВАК Владимира Филиппова "Российской газете". Главное
Глава "Аэрофлота" назвал возможную дату возобновления полетов в Европу
Греф ожидает укрепления рубля до конца года
СК опубликовал видео с места убийства бизнесмена Петрова под Выборгом
Собянин: Есть надежда на снижение динамики заболеваемости COVID-19 в Москве
Как будем отдыхать в 2021 году
Кабмин поддержал продление "дачной амнистии" до 2026 года