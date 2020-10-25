За сутки вылечились от коронавируса 64 российских военнослужащих

В Минобороны РФ представили последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно этой статистике, количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции начиная с марта достигло в армии и на флоте 13 тысяч 110 военнослужащих.

По сведениям на вечер 25 октября, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте оборонного ведомства, только за прошедшие сутки в Вооруженных силах вылечились 64 военнослужащих. Общая численность представителей Вооруженных сил, снятых по коронавирусу с медицинского контроля, достигла 48 тысяч 955 человек.

В то же время 2 677 военных с положительными результатами тестирования сейчас находятся на контроле у врачей. 1 тысяча 791 пациент лежат в военных госпиталях. Шестнадцать человек изолированы по месту службы. Восемнадцать лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 852 человека лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 3 человека, в состоянии средней тяжести - 9 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с начала работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, помощь там оказали 8 876 пациентам, более двух тысяч из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщило Минобороны РФ.

Военное ведомство России продолжает возводить два многофункциональных медицинских центра на 200 и 100 койко-мест в городах Кызыл (Республика Тыва) и Североморск (Мурманская область). Кроме того, по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Минобороны строит инфекционное детское отделение на 60 койко- мест в Пскове, а также два медцентра на 100 койко-мест каждый в Астрахане и Нариманове.