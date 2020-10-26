14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября

Про телепремьеру сериала "Аванпост", который выходит на ТВ-3 26 октября в 19.30, "РГ" писала отдельно. У него - уже признанного во многих странах мира, поскольку поставлен рекорд по числу продаж, есть шанс пережить второе рождение и в России, где фильм - предвестник сериала - прошел в прокате так, что стал самым кассовым фантастическим фильмом года. Так же как второе рождение пережил и сериал "Эпидемия", который "раскачивался" на пути к российскому зрителю довольно долго, пока не возник известный инцидент с задержкой шестой серии на сервисе Premier. А сегодня не устаем писать об успехах - "To the lake" (название "Эпидемии" по-английски) вышел на 22 место в топ 100 самых популярных сериалов на крупнейшем киносервисе мира - IMDb. Также в отдельной заметке мы написали про новый сезон - второй - сезон сериала "Чума", который появится на сервисе Ivi. Но на неделе еще много заметных новинок. Расскажем о них подробнее.

1. Сериал "Тобол" - расширенная версия одноименного фильма - киноэпопея, рассказывающая о захватывающих событиях в Сибири в эпоху правления Петра I. (Первый канал, с 26 октября в 21.30). Картина снята по мотивам романа Алексея Иванова. В 2019 году премьера полнометражного фильма "Тобол" состоялась в России, Германии, Великобритании, Японии и других странах. В телеверсию вошло несколько новых сюжетных линий. В фильме снимались: Дмитрий Назаров, Евгений Дятлов, Александр Лазарев, Дмитрий Дюжев, Екатерина Гусева, Андрей Бурковский, Агата Муцениеце, Камиль Ларин, Илья Маланин, Ян Гэ и другие.

Фото: Первый канал

2. Юбилей - 30 лет - программы "Поле чудес". 30 октября в 19:40 в эфир Первого канала выйдет юбилейный выпуск капитал-шоу. В нем примут участие игроки из разных стран мира и уголков России. В первой тройке сыграют участники из Украины, Казахстана и России. Во второй тройке - Грузия, Чеченская республика, Белоруссия. Третья тройка - Молдова, Латвия и Якутия. По традиции, Леонида Аркадьевича задарили самыми невероятными подарками. Премьера программы состоялась в октябре 1990 года. Первым ведущим был Владислав Листьев, а в ноябре 1991 его сменил Леонид Якубович. За 30 лет съемок капитал-шоу в студии побывало 6 миллионов 300 тысяч зрителей и более 14 тысячи игроков. Премьера фильма "Колесо счастья" - на Первом канале 1 ноября в 17:45. В нем участвуют: Леонид Якубович, Леонид Ярмольник, Елена Малышева, Эдгард Запашный, Валдис Пельш, Татьяна Дюжикова, сотрудники и участники программы "Поле чудес".

Фото: Первый канал

3. Сериал "Зови меня мамой" - на канале "Россия 1" с 26 октября в 21:20. Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о сельской девушке Татьяне, которая оказывается в центре трагических событий начала 1930-х годов. События в фильме затрагивают несколько десятилетий - от 1929 года до начала Великой Отечественной войны. В ролях: Анна Старшенбаум, Алексей Барабаш, Андрей Фролов, Ольга Ергина, Дмитрий Муляр, Юрий Цурило, Сергей Беляев, Ольга Тумайкина и другие.

4. Новый цикл - экранизации рассказов современных российских писателей. На канале "Россия Культура", 26-29 октября в 22:10. В начале октября этого года во внеконкурсной программе Московского международного кинофестиваля показали фильмы проекта "Русский сюжет". Теперь их можно увидеть на телевидении. 26 октября в 22:10 - "Свинцовая Анна". Фильм по рассказу Юрия Буйды. Режиссер Алексей Горовацкий. 27 октября в 22:10 - "Бубен Верхнего мира". Фильм по рассказу Виктора Пелевина. Режиссер Сергей Годин. 28 октября в 22:10 - "Лялин дом" - по рассказу Людмилы Улицкой. Режиссер Оксана Дегтярева. 29 октября в 22:10 - "Фоторобот Евы" - по рассказу Сергея Шаргунова. Режиссер Евгения Шевченко.

5. Автобиография великого кутюрье в документальном фильме "Жан-Поль Готье. С любовью". На Первом канале 30 октября в 00:25. Закулисный взгляд на сенсационное шоу французского модельера Жан-Поля Готье - "Fashion Freak Show". На фоне большого модного показа сам кутюрье рассказывает историю своей жизни …

6. Документальный фильм "Политическое животное". На канале "ТВ Центр", 28 октября в 23:05. Как любимый пес позорит Эммануэля Макрона? Как сексуальный скандал превратил в собаковода Билла Клинтона? Какую собачку презентовал Хрущев Жаклин Кеннеди и почему Фидель Кастро завел корову? Как королева Англии защищает любимых корги от зубов бультерьера дочери Анны? И что могло унять поток нецензурной брани попугая Черчилля? Отношения с питомцами могут рассказать о лидерах разных стран гораздо больше, чем они бы хотели сами.

7. Документальный фильм "Алексей Жарков. Эффект бабочки". На канале "ТВ Центр" 31 октября в 09:55. Алексея Жаркова называли вампиром, гипнотизером и недооцененным гением. Он сыграл 130 острохарактерных ролей. А потом внезапно исчез с экрана. Говорили разное: спился, стал отшельником, нищенствует... на самом деле актер боролся за жизнь. После двух инсультов заново учился ходить и разговаривать... Участники: Александр Панкратов-Черный, Александр Филиппенко, Валентин Смирнитский, Александра Захарова, Евгения Добровольская и другие.

8. Телеверсия спектакля "Не покидай свою планету" - сценическая фантазия по мотивам повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц", которую впервые показали в 2016 году в рамках IX Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи. Эфир - 31 октября в 19:30 на телеканале "Россия К". Все роли в постановке исполняет Константин Хабенский. Вместе с ним на сцене Камерный ансамбль "Солисты Москвы", дирижер - Юрий Башмет. Виктор Крамер - режиссер-постановщик, автор литературной композиции, сценограф и художник по костюмам. Музыкальную партитуру спектакля создал композитор Кузьма Бодров. Партнер спектакля - театр "Современник". Режиссер-постановщик телеверсии - Валерий Спирин.

9. Комедийный сериал "Гости из прошлого" - на СТС 26 октября в 19:00. По сюжету, в 1982 году профессор Матвей Пиотровский (Юрий Стоянов) создает машину времени и проводит научный эксперимент, в результате которого одна половина его квартиры останется в восьмидесятых, а вторая попадет в эпоху интернета. В наше время жилплощадь делят бизнесмен Сергей (Алексей Макаров), его жена Светлана (Анна Невская) и дочь Кристина (Анастасия Акатова). Новое соседство доставляет героям массу неудобств, ведь наслоение двух времен лишает каждую из семей доступа ко второй половине квартиры. Проблем добавит и внук ученого Паша (Евгений Михеев, Михаил Трухин), прождавший целых 38 лет, чтобы предотвратить одно трагическое событие. Саундтрек к сериалу записали артисты лейбла Velvet Music Ёлка и Звонкий, а клип на песню снял продюсер сериала, режиссер Резо Гигинеишвили.

Фото: СТС

10. Скринлайф-сериал Семена Слепакова "Окаянные дни". 26 октября в 22:00 на ТНТ состоится его телепремьера. Даже несмотря на то, что режим самоизоляции уже снят - стоит еще раз посмотреть и вспомнить нашу жизнь на удаленке, для одних ставшую приятным времяпрепровождением, а для других превратившуюся в тяжелое испытание.

11. Норвежский сериал "Пересекая Атлантику" - один из лауреатов недавно завершившегося фестиваля сериалов Cannes Series. С 27 октября на more.tv. Основанная на реальных событиях невероятная история норвежской кронпринцессы Марты и отношений, связывавших ее с президентом Франклином Рузвельтом. По сюжету после оккупации Норвегии нацистской Германией в 1940 году наследная принцесса Марта и ее дети поселяются в Белом доме - по приглашению американского правительства. Сложно устоять перед незаурядностью этой женщины - красивая, умная, решительная - американский правитель очарован. Ее присутствие вскоре влияет на мнение президента относительно трагических событий, разворачивающихся в Европе, что в конечном счете даже меняет динамику политики США.

12. Канадский сериал "Игра теней". На more.tv с 29 октября. 1946 год, Берлин все еще погружен в хаос после окончания Второй мировой войны. Чтобы помочь восстановить порядок и организовать полицейский участок, в город приезжает опытный американский детектив Макс МакЛоклин. На самом деле его миссия - поймать Вернера Гладова, местного Аль Капоне, чья банда терроризирует растерзанный войной город. Параллельно с этим Макс в тайне от начальства пытается отыскать своего пропавшего брата, который охотится на бывших нацистов, скрывающихся от правосудия. Но кто хуже нацистов? Только тот, кто им помогает.

Фото: more.tv

13. Американский мини-сериал "Отыграть назад". Амедиатека, с 26 октября. Премьера одновременно с мировой. Сериал снят по бестселлеру "Ты должна была знать" Джин Ханфф Корелиц. Грейс и Джонатан Фрейзер (Николь Кидман и Хью Грант) живут идеальной жизнью, о которой всегда мечтали. В одночасье все кардинально меняется: насильственная смерть соседки приводит к цепочке ужасных откровений. Теперь Грейс должна оставить все позади и выстроить для себя и своего сына (Ноа Джуп) новую жизнь. Сериал от режиссера фильмов "Птичий короб" и "Месть" Сюзанны Бир и создателя "Большой маленькой лжи" Дэвида Э. Келли состоит из шести эпизодов. В нем также снимались Дональд Сазерленд, Эдгар Рамирес и Лили Рэйб.

Фото: Amediateka

14. Не забываем о хорошем кино. Кристиан Бэйл, получивший "Золотой глобус" за эту работу - в фильме "Власть" - на Первом канале 01 ноября в 23:00. Канал "Кинопремьера" предлагает картину из конкурса Каннского кинофестиваля прошлого года, которая также была номинирована на "Оскар" - "Отверженные". А в ночь Хэллоуина, с 31 октября на 1 ноября, телеканал современных ужастиков и классики жанра хоррор "Киноужас" отмечает первый день рождения, и зрителей ждет подборка фильмов с голливудскими звездами, которые вступят в борьбу со злом. 31 октября в 20.30 - "Константин. Повелитель тьмы" с Киану Ривзом, в 22.20 - "Война миров Z" с Брэдом Питтом. 1 ноября в 00.10 - "Из ада" с Джонни Деппом, в 01.50 - "Женщина в черном" с Дэниелом Рэдклиффом, в 03.10 - "Цвет из иных миров" с Николасом Кейджем.