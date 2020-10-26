Алексей Филатов: Спецоперация на Дубровке - ей не было альтернативы

За шелухой политических спекуляций и мифотворчества стала забываться правда, вытекающая из череды событий в Театральном центре на Дубровке с 23 по 26 октября 2002 года - правда, подтвержденная фактами и свидетельствами многочисленных участников событий.

Подполковник запаса ФСБ РФ, президент Союза "Офицеры группы "Альфа", эксперт по вопросам безопасности Алексей Филатов. Фото: Из личного архива

Первая, прежде всего, в том, что было принято единственно верное решение - штурмовать здание. Почему оно было верным?

Вечером 23 октября террористы взяли в заложники более 900 человек, включая детей. Два дня переговоров не сняли напряжение, хотя к бандитам ходили Иосиф Кобзон и Леонид Рошаль, Сергей Говорухин и Анна Политковская, Немцов и Явлинский, Хакамада и Примаков. Более того, бандиты убили несколько человек и обещали начать массовые расстрелы заложников. Было понятно, что их главарь Мовсар Бараев рассчитывает повторить буденновский сценарий. В 2002 году близилась к концу Вторая чеченская "заваруха", и террористы планировали выторговать что-то наподобие позорных для России Хасавюртовских соглашений. Это означало сохранение "ада" в Чечне и тысячи убитых солдат и мирных жителей. Допустить повторения подобного было нельзя. Оставался единственный выход - штурм. И тогда было принято решение, которому не существовало альтернативы.

Вторая правда: боевая часть операции была проведена на высоком профессиональном уровне. А офицеры спецназа проявили массовый героизм.

Озвучу одну цифру: 80 процентов. Именно так специалисты оценивали вероятность гибели спецназовцев, идущих освобождать заложников из заминированного здания. Офицеры "Альфы" и "Вымпела" понимали, что идут с билетом в один конец: если сработает хотя бы одно взрывное устройство, то весь театральный комплекс сложится как карточный домик и все, кто находился внутри, будут похоронены заживо. Но никто из них не отказался. И то, что удалось ликвидировать всех террористов и не допустить взрыва - результат высокопрофессиональной работы. А коллеги за рубежом оценили штурм на Дубровке как пример образцовой спецоперации.

И, наконец, третья правда - про газ. Но без газа не было никакой возможности избежать взрыва и страшных жертв. Пока спецназ дошел бы с боем до зала с заложниками, Театральный центр уже стал бы братской могилой. И неудивительно, что на изможденных заложников медицинский газ подействовал неодинаково: на наркоз реакция даже у здоровых людей разная - у кого-то аллергия, а бывает и непереносимость. Но других вариантов обезвредить смертников с пальцами на кнопках не было, взрывотехники это подтвердили.

Да, погибло немало людей.

Но зато удалось, по данным инстанций, спасти жизни 750 человек. И уничтожить всех террористов.

Чем же обусловлена критика операции в интернете и соцсетях, которая не прекращается вот уже 18 лет? Либо эмоциями, либо заданностью тех "активистов", что сознательно не желают нашей стране добра и процветания. Если бы не штурм и не профессионализм и героизм офицеров "Альфы" и "Вымпела", погибли бы все заложники. А террористы получили бы еще одну "историю успеха". И только Бог знает, сколько терактов удалось остановить лишь тем, что с 2002 года бандиты знают, что живыми им не уйти.