Новости

Минздрав включил российские вакцины в рекомендации по лечению COVID-19 00:44
Сергей Лавров: Москва ответит на хамство Запада 00:33
Трубоукладчик "Академик Черский" идет в немецкий порт Мукран 00:06
Швед первым в Единой лиге набрал 3000 очков 26.10.2020
Роспотребнадзор объяснил ошибки в результатах тестов на COVID-19 26.10.2020
Суд не стал арестовывать "друзей семьи" Баталова по делу о мошенничестве 26.10.2020
Мишустин пообещал добиваться отсутствия роста цен на жилье 26.10.2020
Российский ученый прокомментировал наличие воды на Луне 26.10.2020
Число закрытых на карантин школ в РФ снизилось с 113 до 42 26.10.2020
Опубликовано письмо Михаила Ефремова к семье погибшего курьера Захарова 26.10.2020
NASA подтвердило наличие воды на видимой стороне Луны 26.10.2020
Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны 26.10.2020
Количество военнослужащих с коронавирусом увеличилось до 2747 человек 26.10.2020
Назначен и.о. главы администрации Ялты 26.10.2020
Минтруд предложил упростить для граждан процесс установления инвалидности 26.10.2020
Делом об убийстве депутата в Выборге займется центральный аппарат СК 26.10.2020
Истребитель Су-27 отогнал самолеты США и Германии от границ РФ на Балтике 26.10.2020
Путин поручил разработать новый нацпроект 26.10.2020
Путин поручил готовить медиков к телемедицине 26.10.2020
Пожар у "Земли леопарда" проверят прокуроры 26.10.2020
Володин предложил кабмину поддержать модернизацию городского транспорта 26.10.2020
Мишустин одобрил предложение проработать меры против убыли населения 26.10.2020
Путин поручил выдавать ипотеку на строительство частных домов 26.10.2020
На поддержку малоимущих семей будут выделять 400 млрд рублей ежегодно 26.10.2020
Путин поручил поддержать детей уклоняющихся от уплаты алиментов родителей 26.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
26.10.2020 23:50
Рубрика: Спорт

Это их конек

Наших фигуристов назвали величайшими
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 242(8296)
Американский спортивный портал Yardbarker составил список величайших фигуристов в истории. Пять строчек из топ-25 заняли советские и российские спортсмены.

В рейтинг попали Ирина Роднина и Артур Дмитриев, которые побеждали в парном катании на разных Олимпиадах с разными партнерами. Эксперты не могли не упомянуть двукратных чемпионов Игр Екатерину Гордееву и Сергея Гринькова, чья история любви и успеха прервалась, когда Сергей в 28 лет скончался от инфаркта. На своем месте оказался двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. А вот кандидатура Евгении Медведевой может показаться спорной. Выделили именно ее, а не победительниц Игр Аделину Сотникову или Алину Загитову.

- Евгения увезла домой два "серебра" из Пхенчхана и выиграла два чемпионата мира подряд, повторив достижение Мишель Кван, - объясняют свой выбор авторы рейтинга. - Медведева также 13 раз устанавливала мировые рекорды в коротких и произвольных программах.

Анна Щербакова добавила победу на турнире в Сочи к титулу из Сызрани
Спорт Фигурное катание

Главное сегодня

Путин поручил выдавать ипотеку на строительство частных домов
Мишустин: В проект бюджета заложили индексацию пенсий выше инфляции
Минздрав утвердил новые рекомендации по борьбе с COVID-19
Путин подтвердил мораторий на развертывание РСМД наземного базирования
Эрдоган призвал турок отказаться от французских товаров
Нурмагомедов заработал более трех млн долларов за бой с Гэтжи
Криштиану Роналду снова сдал положительный тест на COVID-19