Американский спортивный портал Yardbarker составил список величайших фигуристов в истории. Пять строчек из топ-25 заняли советские и российские спортсмены.

В рейтинг попали Ирина Роднина и Артур Дмитриев, которые побеждали в парном катании на разных Олимпиадах с разными партнерами. Эксперты не могли не упомянуть двукратных чемпионов Игр Екатерину Гордееву и Сергея Гринькова, чья история любви и успеха прервалась, когда Сергей в 28 лет скончался от инфаркта. На своем месте оказался двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. А вот кандидатура Евгении Медведевой может показаться спорной. Выделили именно ее, а не победительниц Игр Аделину Сотникову или Алину Загитову.

- Евгения увезла домой два "серебра" из Пхенчхана и выиграла два чемпионата мира подряд, повторив достижение Мишель Кван, - объясняют свой выбор авторы рейтинга. - Медведева также 13 раз устанавливала мировые рекорды в коротких и произвольных программах.