Анна Щербакова выиграла еще один этап Кубка России. К титулу из Сызрани фигуристка добавила победу на турнире в Сочи. Хотя вряд ли осталась на сто процентов довольна своим катанием.

Обладательницу "серебра" чемпионата Европы дважды подвел сложный каскад "тройной лутц-тройной риттбергер". Но четверной флип в произвольной программе получился образцовым.

Другая ученица Этери Тутберидзе Дарья Усачева, для которой это дебютный сезон на взрослом уровне, лидировала после чистого проката в первый день соревнований, но упала в произвольной. Так что с шикарным "квадом" и небольшими ошибками Щербаковой не составило труда выйти в лидеры. В сумме за два проката она набрала 239,91 балла, Усачева получила 239,91 балла.

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева сохранила за собой третью строчку (213,26). Лиза снова порадовала чистым тройным акселем. Жаль, он был только один в произвольной программе. А вот помарок на разных элементах было много. Так что сейчас точно удастся избежать разговоров о необъективном судействе. Оценки ученицы Алексея Мишина соответствуют прокату.

В танцах на льду победа досталась Тиффани Загорски - Джонатану Гурейро. Среди спортивных пар после короткой программы лидировали бронзовые призеры чемпионата Европы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Но напомним, что в этом сезоне мы почти не видели на льду наших лидеров в этих двух дисциплинах. Парников - сначала Тарасову - Морозова, потом Бойкову - Козловского - подкосил коронавирус, танцорам - Синициной - Кацалапову и Степановой - Букину - мешают травмы. В том числе и с их отсутствием связано повышенное внимание к одиночницам. Однако в Сочи сумели приятно удивить и мужчины.

В Сочи, как и в Москве, фанаты были недовольны судейством турнира одиночниц

Третий этап прошел под знаком возвращения Михаила Коляды. После командного "серебра" Пхенчхана и "бронзы" на постолимпийском чемпионате мира результаты фигуриста пошли на спад. Прошлый сезон он пропустил из-за синусита и операции. А потом ушел от Валентины Чеботаревой к Алексею Мишину. В Сочи был его первый старт под руководством профессора. Коляда показал прекрасную короткую программу, за которую набрал больше 101 балла. Итоговые оценки победителя - 283,44 балла.

Между тем на волне новостей об отмене и переносе этапов Гран-при в Канаде, Франции и Китае серия все-таки стартовала в США. Гран-при в этом сезоне проходят в формате национальных турниров. Так что можно сравнить результаты в Лас-Вегасе и Сочи. Чемпион мира Натан Чен выиграл "золото", набрав 299,15 балла. У девушек Мэрайя Белл стала первой, получив от судей 212,73 балла.