Ассоциация менеджеров назовет лучших управленцев России

29 октября 2020 года состоится XVIII церемония вручения главной премии в области управления "ТОП-1000 российских менеджеров".

В этом году традиционный офлайн-формат церемонии награждения заменен онлайн-трансляцией на интернет-ресурсах Ассоциации менеджеров.

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Премия присуждается лучшим руководителям за высокие профессиональные достижения и вклад в развитие своей компании, отрасли, за плодотворную деятельность, направленную на усиление российской экономики и укрепление репутации отечественного бизнеса на международной арене.

В ходе торжественного вечера премия будет вручена в 12 функциональных и 3 специальных номинациях, таких как "Лучший директор по развитию", "Лучший директор по связям с инвесторами", "Лучший независимый директор".