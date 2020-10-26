Британский телеведущий одной из самых популярных программ "Доброе утро, Британия!" Пирс Морган считает, что те, кто в своих публикациях поддерживали Джонсона, сегодня отвернулись от негo: "Спектейтор" похоронил его, "Телеграф" похоронил его, "Таймс" написал, что Джонсон хочет вернуться к своей бывшей жене, что он испытывает финансовые трудности, так как ему не хватает средств для поддержания своих многочисленных семейств.

Автор заметки в "Таймс" утверждает: "Он одинок, он болен. Меня не удивит, если Борис уйдет - здесь для него нет шансов на победу, тогда как его проигрыши накапливаются. Он кажется мне побитым парнем, а этой стране сейчас нужно большее". По мнению Пирса Моргана, Джонсон "уже на выходе". Особенно очевидным это якобы стало после того, как исследования аналитиков YouGov показали, что все больше британцев склоняются к тому, что глава оппозиционных лейбористов Кир Стармер будет лучшим лидером, нежели Джонсон.

Между тем ситуация, в которой оказался сегодня премьер Великобритании, и в самом деле выглядит не лучшим образом. В британской прессе появились сообщения, что у Джонсона серьезные проблемы с деньгами. Близкие друзья и соратники главы правительства утверждают, что 56-летний Джонсон и его 32-летняя супруга Керри Саймондс обеспокоены денежными проблемами. До вступления в должность главы правительства Джонсон имел в своем кармане заметно больше денег нежели сегодня. Будучи депутатом парламента, он получал зарплату плюс к этому гонорары за колонку в консервативной "Дейли телеграф" на сумму порядка 275 тысяч в год плюс плату за выступления на разного рода мероприятиях. Общая сумма заработков составляла более 350 тысяч фунтов в год.

Сегодня на посту главы правительства Джонсон получает лишь 150 тысяч фунтов. Этой суммы якобы категорически недостаточно, чтобы помогать шести детям от предыдущих браков, особенно с учетом того, что учеба его четырех старших отпрысков в университетах требует немалой материальной поддержки. Изрядно опустел кошелек Джонсона и после дорогостоящего развода с бывшей женой Мариной Уилер.

Джонсон столкнулся с двумя "демонами" одновременно - с эпидемией коронавируса и уходом из Евросоюза

Неназванный источник, хорошо знакомый с условиями проживания в премьерской квартире на Даунинг-стрит, рассказал газете "Таймс": "Борис, как и другие премьер-министры, обслуживается крайне плохо. У него нет домработницы, у него есть лишь одна уборщица, и они не уверены, что смогут позволить себе нанять няню. Он застрял в этой квартире при том что Даунинг-стрит - не лучшее место жительства". Бесплатных пряников в премьерской резиденции нет: за еду, заказанную на кухне Даунинг-стрит, Джонсон должен платить. Правительство предъявляет своему премьер-министру счет, если он принимает друзей в загородной резиденции премьер-министров в Чекерс.

Но куда более серьезной проблемой, нежели проблема финансовая, выглядит иное: Джонсон, похоже, все еще страдает от перенесенного им в тяжелой форме коронавируса. Старшие чины правительства не скрывают, что то как премьер-министр до сих пор переживает последствия заражения COVID-19, вызовет тревогу. Один из анонимных источников сказал: "Он может быть абсолютно сосредоточен сегодня, а потом он скажет кому-то в его особой манере: "Почему вы не поставили меня в известность?" На что ему ответят: "Вам сказали об этом вчера". А на другой день он будет сосредоточен и будет тотчас же знать ответ. Я полагаю, влияние COVID огромно".

Джонсон столкнулся с двумя "демонами" одновременно - с эпидемией коронавируса и уходом из Евросоюза. Британская "Дейли мейл" отметила : "Те, кто был в контакте с Джонсоном, утверждают, что у встревоженного премьер-министра, обычно веселого и кипящего, отпечаталось страдание на лице, когда он изо всех сил пытается справиться с постоянно растущим политическим и личным давлением". Похоже, что его давняя склонность к мрачным настроениям усугубляется коронавирусом и Brexit, которые могут поставить под угрозу шансы на следующих выборах. Все это привело к тому, что "плохо обслуживаемый премьер-министр пребывает в отвратительном настроении".

Даунинг-стрит между тем отрицает все эти заявления и "инсинуации", настаивая на том, что премьер-министр находится в хорошей форме, что он ежедневно делает физические упражнения и что он сбавил в весе.