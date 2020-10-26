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26.10.2020 20:18
Рубрика: В мире

Джонсон - на выход?

Британский премьер может подать в отставку: он нездоров и находится в тяжелой финансовой ситуации
Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8296)
По Соединенному Королевству поползли слухи, что весной, как только Brexit станет реальностью, Борис Джонсон подаст в отставку с поста премьер-министра. Причиной этого не в последнюю очередь является якобы слишком маленькая зарплата Джонсона, которая не покрывает его расходов. Причитающихся премьер-министру 150 тысяч 402 фунта стерлингов годового заработка для нормальной жизни ему вроде как недостаточно.
На посту главы правительства Джонсон получает 150 тысяч фунтов. Этой суммы ему якобы категорически не хватает. Фото: Reuters На посту главы правительства Джонсон получает 150 тысяч фунтов. Этой суммы ему якобы категорически не хватает. Фото: Reuters
На посту главы правительства Джонсон получает 150 тысяч фунтов. Этой суммы ему якобы категорически не хватает. Фото: Reuters

Британский телеведущий одной из самых популярных программ "Доброе утро, Британия!" Пирс Морган считает, что те, кто в своих публикациях поддерживали Джонсона, сегодня отвернулись от негo: "Спектейтор" похоронил его, "Телеграф" похоронил его, "Таймс" написал, что Джонсон хочет вернуться к своей бывшей жене, что он испытывает финансовые трудности, так как ему не хватает средств для поддержания своих многочисленных семейств.

Фото: iStock
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Автор заметки в "Таймс" утверждает: "Он одинок, он болен. Меня не удивит, если Борис уйдет - здесь для него нет шансов на победу, тогда как его проигрыши накапливаются. Он кажется мне побитым парнем, а этой стране сейчас нужно большее". По мнению Пирса Моргана, Джонсон "уже на выходе". Особенно очевидным это якобы стало после того, как исследования аналитиков YouGov показали, что все больше британцев склоняются к тому, что глава оппозиционных лейбористов Кир Стармер будет лучшим лидером, нежели Джонсон.

Между тем ситуация, в которой оказался сегодня премьер Великобритании, и в самом деле выглядит не лучшим образом. В британской прессе появились сообщения, что у Джонсона серьезные проблемы с деньгами. Близкие друзья и соратники главы правительства утверждают, что 56-летний Джонсон и его 32-летняя супруга Керри Саймондс обеспокоены денежными проблемами. До вступления в должность главы правительства Джонсон имел в своем кармане заметно больше денег нежели сегодня. Будучи депутатом парламента, он получал зарплату плюс к этому гонорары за колонку в консервативной "Дейли телеграф" на сумму порядка 275 тысяч в год плюс плату за выступления на разного рода мероприятиях. Общая сумма заработков составляла более 350 тысяч фунтов в год.

Сегодня на посту главы правительства Джонсон получает лишь 150 тысяч фунтов. Этой суммы якобы категорически недостаточно, чтобы помогать шести детям от предыдущих браков, особенно с учетом того, что учеба его четырех старших отпрысков в университетах требует немалой материальной поддержки. Изрядно опустел кошелек Джонсона и после дорогостоящего развода с бывшей женой Мариной Уилер.

Джонсон столкнулся с двумя "демонами" одновременно - с эпидемией коронавируса и уходом из Евросоюза

Неназванный источник, хорошо знакомый с условиями проживания в премьерской квартире на Даунинг-стрит, рассказал газете "Таймс": "Борис, как и другие премьер-министры, обслуживается крайне плохо. У него нет домработницы, у него есть лишь одна уборщица, и они не уверены, что смогут позволить себе нанять няню. Он застрял в этой квартире при том что Даунинг-стрит - не лучшее место жительства". Бесплатных пряников в премьерской резиденции нет: за еду, заказанную на кухне Даунинг-стрит, Джонсон должен платить. Правительство предъявляет своему премьер-министру счет, если он принимает друзей в загородной резиденции премьер-министров в Чекерс.

Но куда более серьезной проблемой, нежели проблема финансовая, выглядит иное: Джонсон, похоже, все еще страдает от перенесенного им в тяжелой форме коронавируса. Старшие чины правительства не скрывают, что то как премьер-министр до сих пор переживает последствия заражения COVID-19, вызовет тревогу. Один из анонимных источников сказал: "Он может быть абсолютно сосредоточен сегодня, а потом он скажет кому-то в его особой манере: "Почему вы не поставили меня в известность?" На что ему ответят: "Вам сказали об этом вчера". А на другой день он будет сосредоточен и будет тотчас же знать ответ. Я полагаю, влияние COVID огромно".

Фото: Martin Ricket / PA via AP
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Джонсон столкнулся с двумя "демонами" одновременно - с эпидемией коронавируса и уходом из Евросоюза. Британская "Дейли мейл" отметила : "Те, кто был в контакте с Джонсоном, утверждают, что у встревоженного премьер-министра, обычно веселого и кипящего, отпечаталось страдание на лице, когда он изо всех сил пытается справиться с постоянно растущим политическим и личным давлением". Похоже, что его давняя склонность к мрачным настроениям усугубляется коронавирусом и Brexit, которые могут поставить под угрозу шансы на следующих выборах. Все это привело к тому, что "плохо обслуживаемый премьер-министр пребывает в отвратительном настроении".

Даунинг-стрит между тем отрицает все эти заявления и "инсинуации", настаивая на том, что премьер-министр находится в хорошей форме, что он ежедневно делает физические упражнения и что он сбавил в весе.

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