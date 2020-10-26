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26.10.2020 20:36
Рубрика: Экономика

Хлорка осталась в прошлом

Товары бытовой химии становятся безопасней для окружающей среды
Текст: Петр Образцов
Российская газета - Спецвыпуск № 242(8296)
Ограничительные меры и санитарно-гигиенические требования в связи с пандемией привели к росту потребления товаров бытовой химии. При этом новые и традиционные продукты этого сегмента создаются с учетом реалистичных требований по защите окружающей среды и здоровья человека.
Прежде чем попасть на прилавок, бытовая химия проходит процедуру дорыночного контроля. Фото: РИА Новости www.ria.ru Прежде чем попасть на прилавок, бытовая химия проходит процедуру дорыночного контроля. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Прежде чем попасть на прилавок, бытовая химия проходит процедуру дорыночного контроля. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Удивительное дело - само слово "химия" у большинства наших граждан ассоциируется с чем-то неприятным, чуть ли не ядовитым, в противоположность каким-то природным, экологически чистым веществам. Хотя где это мы видели хоть что, состоящее не из химических соединений? Все на свете, в том числе и сами мы, наши тела, состоят из "химии". Причем в природе действительно встречаются ядовитые вещества - взять хоть тот же змеиный яд, который служит классической иллюстрацией известного принципа великого Парацельса - все зависит от количества, и в малых дозах этот яд - ценнейшее лекарство.

Фото: iStock
Российские химики реализуют за рубежом продукцию высокого передела

При этом есть огромная группа потребительских товаров, которые просто "обязаны" быть химическими, и от которых мы ждем максимального эффекта прежде всего для соблюдения гигиенических требований и преодоления антисанитарии. Это бытовая химия - обычное мыло, стиральные порошки, средства для очистки различных поверхностей и мытья полов, мытья посуды, в том числе в посудомоечных машинах, и многое другое. В состав этих продуктов входит множество химических соединений, прежде всего это поверхностно-активные вещества (ПАВ), а также различные окислители и консерванты, отдушки, стабилизаторы и т.д.

И на именно эти товары в последние десятилетия особенно пристальное внимание обратили и профессиональные, и доморощенные защитники природы и здоровья человека. Реалистические требования обязательно учитываются - например, производители отказываются от таких вредных для окружающей среды производных перекиси водорода, как перборат натрия. Вместо этого вещества используется перкарбонат натрия - твердая перекись, из которой в растворе при стирке высвобождается активный атомарный кислород. В некоторых чистящих средствах перекисями заменяют и производные хлора, хотя гипохлорит натрия уже во многом удовлетворяет экологическим требованиям - это вещество сейчас активно используют вместо хлора и на станциях водоподготовки питьевой воды.

О других проблемах взаимодействия производителей товаров бытовой химии с экологами и о действительной необходимости учитывать экологические требования при производстве этих товаров мы побеседовали с исполнительным директором Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) Петром Бобровским.

Современные товары бытовой химии сохраняют потребительские свойства и не вредят природе

Итак, насколько реальны и как удовлетворяются требования экологов к производителям товаров бытовой химии?

"Сейчас компаниям приходится задумываться, как производить товары, которые продолжали бы сохранять свои потребительские свойства, и соответствовали бы пожеланиям "экологических активистов". Требования некоторых из них изъять все основные компоненты из товаров бытовой химии сделают их просто-напросто бесполезными: нельзя из чистящего средства удалить ПАВ. Нельзя отказаться от мыла, которое эти самые вещества содержит, и вернуться в те далекие времена, когда плачевное состояние гигиены было одним из факторов низкой продолжительности жизни, - рассказывает Петр Бобровский. - Антисанитарные условия были причиной распространения болезней с колоссальной скоростью, и очень странно сейчас слышать, что человечеству предлагают вернуться на 200-300 лет назад".

Однако это не значит, что нет необходимости совершенствовать рецептуры чистящих и моющих средств, и эта работа постоянно ведется, продолжает эксперт. Возьмем, например, фосфаты. Это вещества, которые добавляли в стиральные порошки для снижения жесткости воды. Фосфаты безвредны для человека, но, попадая вместе со сточными водами в реки и озера, приводят к так называемой эвтрофикации, то есть к росту сине-зеленых водорослей и заболачиванию водоемов.

Запрет на использование фосфатов в стиральных порошках в Европейском союзе действует уже 7 лет, а в последние годы и российские производители стали убирать фосфаты из рецептур своих порошков. Сейчас 95 процентов всех выпускаемых в стране стиральных порошков не содержат фосфатов. И это притом, что товары бытовой химии вовсе не являются основными виновниками эвтрофикации, гораздо больше фосфатов попадает в водоемы со сточными водами агропромышленных предприятий.

Некоторые производители используют в наименовании продукции слова "Эко", "Био" и т.д., и по данным различных исследований, это повышает продажи минимум на 20 процентов. "Мне доводилось встречаться даже с таким маркетинговым ходом, как этикетка "ЭКОномное". При этом обычный потребитель вряд ли разбирается в деталях процесса производства товаров бытовой химии, источниках сырья и т.д. В результате подобные товары оказываются сегодня на так называемой "экополке", хотя до этого к этой категории никак не относились. Например, товары бытовой химии с тензидами в составе, которые являются теми же самыми ПАВ, ставят на "экополку", а товары, где в составе есть слово "ПАВ" туда не попадают", - рассказывает Бобровский.

Действительно, для некоторых потребителей потенциальное воздействие товаров на окружающую среду очень важно. Поэтому надо отметить, что все товары бытовой химии, выпускаемые на рынок, проходят обязательную процедуру дорыночного контроля, в рамках которой установлены требования и по воздействию на окружающую среду. Но большинство приставок "эко", "био" и т.д. - это просто маркетинговый ход, они предназначены для привлечения потребителя.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Пандемия двояко отразилась на рынке товаров бытовой химии. "С одной стороны, люди стали гораздо больше использовать таких товаров, поскольку теперь все понимают: чистота и гигиеническая обработка квартир, подъездов, частных домов, других помещений - это обязательное условие сохранения здоровья, снижения распространения вирусной инфекции. С другой стороны, сократился спрос со стороны предприятий общепита и торговых центров, где раньше использовалось большое количество моющих и обеззараживающих средств, но многие из этих предприятий не работали более 2 месяцев из-за ограничительных мер и до сих пор не все из них восстановили свою деятельность в прежнем объеме, - говорит Петр Бобровский. - Надеюсь, что пандемия будет вскоре преодолена и в следующем году возобновится рост производства и использования товаров бытовой химии, что окажет положительное влияние на деятельность наших производителей".

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