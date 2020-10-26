Ограничительные меры и санитарно-гигиенические требования в связи с пандемией привели к росту потребления товаров бытовой химии. При этом новые и традиционные продукты этого сегмента создаются с учетом реалистичных требований по защите окружающей среды и здоровья человека.

Удивительное дело - само слово "химия" у большинства наших граждан ассоциируется с чем-то неприятным, чуть ли не ядовитым, в противоположность каким-то природным, экологически чистым веществам. Хотя где это мы видели хоть что, состоящее не из химических соединений? Все на свете, в том числе и сами мы, наши тела, состоят из "химии". Причем в природе действительно встречаются ядовитые вещества - взять хоть тот же змеиный яд, который служит классической иллюстрацией известного принципа великого Парацельса - все зависит от количества, и в малых дозах этот яд - ценнейшее лекарство.

При этом есть огромная группа потребительских товаров, которые просто "обязаны" быть химическими, и от которых мы ждем максимального эффекта прежде всего для соблюдения гигиенических требований и преодоления антисанитарии. Это бытовая химия - обычное мыло, стиральные порошки, средства для очистки различных поверхностей и мытья полов, мытья посуды, в том числе в посудомоечных машинах, и многое другое. В состав этих продуктов входит множество химических соединений, прежде всего это поверхностно-активные вещества (ПАВ), а также различные окислители и консерванты, отдушки, стабилизаторы и т.д.

И на именно эти товары в последние десятилетия особенно пристальное внимание обратили и профессиональные, и доморощенные защитники природы и здоровья человека. Реалистические требования обязательно учитываются - например, производители отказываются от таких вредных для окружающей среды производных перекиси водорода, как перборат натрия. Вместо этого вещества используется перкарбонат натрия - твердая перекись, из которой в растворе при стирке высвобождается активный атомарный кислород. В некоторых чистящих средствах перекисями заменяют и производные хлора, хотя гипохлорит натрия уже во многом удовлетворяет экологическим требованиям - это вещество сейчас активно используют вместо хлора и на станциях водоподготовки питьевой воды.

О других проблемах взаимодействия производителей товаров бытовой химии с экологами и о действительной необходимости учитывать экологические требования при производстве этих товаров мы побеседовали с исполнительным директором Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) Петром Бобровским.

Современные товары бытовой химии сохраняют потребительские свойства и не вредят природе

Итак, насколько реальны и как удовлетворяются требования экологов к производителям товаров бытовой химии?

"Сейчас компаниям приходится задумываться, как производить товары, которые продолжали бы сохранять свои потребительские свойства, и соответствовали бы пожеланиям "экологических активистов". Требования некоторых из них изъять все основные компоненты из товаров бытовой химии сделают их просто-напросто бесполезными: нельзя из чистящего средства удалить ПАВ. Нельзя отказаться от мыла, которое эти самые вещества содержит, и вернуться в те далекие времена, когда плачевное состояние гигиены было одним из факторов низкой продолжительности жизни, - рассказывает Петр Бобровский. - Антисанитарные условия были причиной распространения болезней с колоссальной скоростью, и очень странно сейчас слышать, что человечеству предлагают вернуться на 200-300 лет назад".

Однако это не значит, что нет необходимости совершенствовать рецептуры чистящих и моющих средств, и эта работа постоянно ведется, продолжает эксперт. Возьмем, например, фосфаты. Это вещества, которые добавляли в стиральные порошки для снижения жесткости воды. Фосфаты безвредны для человека, но, попадая вместе со сточными водами в реки и озера, приводят к так называемой эвтрофикации, то есть к росту сине-зеленых водорослей и заболачиванию водоемов.

Запрет на использование фосфатов в стиральных порошках в Европейском союзе действует уже 7 лет, а в последние годы и российские производители стали убирать фосфаты из рецептур своих порошков. Сейчас 95 процентов всех выпускаемых в стране стиральных порошков не содержат фосфатов. И это притом, что товары бытовой химии вовсе не являются основными виновниками эвтрофикации, гораздо больше фосфатов попадает в водоемы со сточными водами агропромышленных предприятий.

Некоторые производители используют в наименовании продукции слова "Эко", "Био" и т.д., и по данным различных исследований, это повышает продажи минимум на 20 процентов. "Мне доводилось встречаться даже с таким маркетинговым ходом, как этикетка "ЭКОномное". При этом обычный потребитель вряд ли разбирается в деталях процесса производства товаров бытовой химии, источниках сырья и т.д. В результате подобные товары оказываются сегодня на так называемой "экополке", хотя до этого к этой категории никак не относились. Например, товары бытовой химии с тензидами в составе, которые являются теми же самыми ПАВ, ставят на "экополку", а товары, где в составе есть слово "ПАВ" туда не попадают", - рассказывает Бобровский.

Действительно, для некоторых потребителей потенциальное воздействие товаров на окружающую среду очень важно. Поэтому надо отметить, что все товары бытовой химии, выпускаемые на рынок, проходят обязательную процедуру дорыночного контроля, в рамках которой установлены требования и по воздействию на окружающую среду. Но большинство приставок "эко", "био" и т.д. - это просто маркетинговый ход, они предназначены для привлечения потребителя.

Пандемия двояко отразилась на рынке товаров бытовой химии. "С одной стороны, люди стали гораздо больше использовать таких товаров, поскольку теперь все понимают: чистота и гигиеническая обработка квартир, подъездов, частных домов, других помещений - это обязательное условие сохранения здоровья, снижения распространения вирусной инфекции. С другой стороны, сократился спрос со стороны предприятий общепита и торговых центров, где раньше использовалось большое количество моющих и обеззараживающих средств, но многие из этих предприятий не работали более 2 месяцев из-за ограничительных мер и до сих пор не все из них восстановили свою деятельность в прежнем объеме, - говорит Петр Бобровский. - Надеюсь, что пандемия будет вскоре преодолена и в следующем году возобновится рост производства и использования товаров бытовой химии, что окажет положительное влияние на деятельность наших производителей".