Чем новая "удаленка" в школах отличается от старой

Выучили ли школы уроки прошлого карантина? Не сбоит ли техника? Готовы ли к продолжению дистанта учителя? Об этом "РГ" рассказала директор центра социализации и персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС Наталья Тарасова:

"Дистанционное обучение весной 2020 года стало серьезнейшим стресс-тестом для всей системы. Что мы увидели тогда? Большинство учителей не были готовы: у них не было ни методических наработок, ни практического опыта работы в онлайн. На это накладывались технические проблемы: зависали платформы, не хватало компьютеров и скорости интернета.

Все это пришлось решать буквально с колес, в очень жестких условиях. Педагоги испытывали огромные перегрузки, были вынуждены тратить в два раза больше времени на подготовку к онлайн-урокам, осваивали на ходу Zoom и другие инструменты. Детям и родителям тоже было нелегко, особенно когда в семье несколько детей, а компьютер - один на всех.

Что мы видим сейчас? Технических проблем и ошибок стало меньше. Многие семьи, которым это было необходимо, получили в пользование оборудование. За полгода тысячи школ подключили к устойчивому интернету. Регионы успели проучить учителей, и в этом большую поддержку оказали педагогические вузы. Они сделали все, чтобы вооружить учителя навыками работы в онлайн.

Но сказать, что все проблемы решены, нельзя. По-прежнему многие школы, которые сейчас работают в формате "удаленки", переносят учебное расписание из офлайн в онлайн как кальку: проводятся по 6-7 уроков, такой же продолжительности, с таким же переменами и материалом; итоге перегружаются и учащиеся, и учителя. Но это совершенно разные форматы, дистанционное обучение все еще требует изучения, оказания методической и технологической помощи учителям, стабильного и устойчивого интернет-соединения, качественных цифровых ресурсов, платформ.

Я знаю, что в некоторых регионах сейчас педагоги-предметники апробируют формат смешанного обучения: когда часть программы ребята изучают в классе, а часть - дома. Учителя осваивают новый способ организации образовательного процесса, сочетание традиционных и нетрадиционных форм обучения, решают вопросы перераспределения учебного материала, учебных часов, какие уроки можно вывести в онлайн, а какие - оставить в классе".