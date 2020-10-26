В первый день чемпионата России по плаванию, который проходит в Казани, 15-летняя Евгения Чикунова в полуфинальном заплыве на 50 м брассом установила юношеский рекорд России (30,81).

Предыдущее достижение целых 12 лет принадлежало пятикратной чемпионке мира и призеру Олимпийских игр Юлии Ефимовой (31,00). Лидер нашей сборной не выступает на ЧР. Юля живет и тренируется в США и не смогла прилететь в Казань из-за коронавирусных ограничений.

- Я особо не готовлюсь к 50 м брассом, потому что моя основная дистанция 200 м, - цитирует Чикунову пресс-служба Всероссийской федерации плавания. - В квалификации я проплыла 31,65, это достаточно близко к моему лучшему результату. Тогда я подумала, что может получиться установить юношеский рекорд России, ведь вечером плывется легче. Все так и сложилось.

В прошлом году Чикунова отобралась на чемпионат мира-2019, но из-за возраста вошла в состав лишь как запасная.