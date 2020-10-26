Чилийцы проголосовали на референдуме за создание новой конституции

Абсолютное большинство чилийцев выступает за создание новой конституции взамен основного закона, принятого еще при Аугусто Пиночете в 1980 году. По данным избирательной службы Чили, на прошедшем в воскресенье референдуме эту идею поддержали свыше 78% жителей страны.

По их мнению, разработкой новой конституции должно заняться учредительное собрание, в состав которого войдут 155 членов, избранных по итогам всенародного голосования. Предполагается, что в этом органе мужчины и женщины будут представлены примерно в равном количестве, также в него войдут представители коренных народов. Как ожидается, выборы пройдут в апреле 2021 года.

На разработку текста конституции учредительному собранию отводится чуть более года. На всенародное голосование новый основной закон должен быть вынесен во второй половине 2022 года. Если жители Чили выскажутся против, в стране продолжит действовать старая конституция.

Как сообщает EFE, результаты воскресного референдума, в котором приняли более 14,7 миллиона человек, были встречены с радостью. В центре Сантьяго-де-Чили даже устроили стихийный праздник с музыкой и фейерверками.

"До сих пор конституция нас разделяла. Начиная с сегодняшнего дня мы все должны сотрудничать, чтобы новая конституция стала основой для единства, стабильности и будущего", - заявил президент Чили Себастьян Пиньера.