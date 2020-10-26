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26.10.2020 21:46
Рубрика: Общество

Число закрытых на карантин школ в РФ снизилось с 113 до 42

Текст: Ксения Колесникова

Число школ, закрытых на карантин из-за COVID-19, снизилось со 113 (в 36 регионах) до 42 (в 17 регионах). Об этом сообщает Министерство просвещения.

Фото: iStock
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Так, по данным на вечер 26 октября, карантин сохраняется всего в 0,11% всех школ страны. В этот день 89 школ открылись и вернулись к нормальной работе, а закрылись на карантин - всего 18.

Надо сказать, что часто на карантин по ковиду уходит не вся школа, а только ее отдельные классы.

По данным Минпросвещения, в отдельных классах, закрытых на карантин по COVID-19, учится 0,53% от всех школьников (а их в стране 17 миллионов).

Кроме того, на дистанционном обучении сейчас находятся ученики учеников 6-11-х классов московских школ, а также ученики Кемеровской области. С 26 октября школы нескольких регионов ушли на каникулы: Воронежская, Тульская области, Забайкальский край и другие.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Пандемия коронавируса COVID-19

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