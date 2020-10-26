Что содержит единый план достижения национальных целей

До конца этой недели - до 30 октября - президенту Владимиру Путину представят единый план достижения национальных целей до 2030 года. По словам премьера Михаила Мишустина, в нем подробно прописаны действия правительства на ближайшие десять лет, направленные на выполнение июльского указа президента. В плане есть новые направления работы, которыми правительство ранее или вовсе не занималось, или не уделяло им достаточного внимания.

На горизонте ближайшего десятилетия стране придется столкнуться с рядом вызовов, которые как ограничат ее развитие, так и дадут новые возможности, отмечал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Национальные цели развития отвечают на эти вызовы, а единый план определяет конкретные действия, уточнил он.

Важнейшим фактором станут демографические вызовы. В силу объективных трендов в ближайшие несколько лет население России будет сокращаться. Переломить эту тенденцию планируется за счет стабилизации рождаемости и снижения смертности. Для обеспечения роста продолжительности жизни (до 78 лет к 2030 году) упор сделан на доступность медпомощи, повышение качества диагностики, в том числе за счет телемедицины.

"Продолжительность жизни - один из важнейших индикаторов качества жизни людей. В России продолжит расти доля населения старших возрастов, в том числе за счет увеличения продолжительности жизни. Соответственно, расширится потребность в инфраструктуре, заточенной под потребности населения старших возрастов", - говорится в плане.

Будет создана государственная информационная система обязательного медицинского страхования. Ее планируется интегрировать в Единую государственную информационную систему здравоохранения. Это обеспечит единое информационное взаимодействие и прозрачность финансирования, позволит организовать персонифицированный учет и хранить сведения об оказанной медицинской помощи застрахованным лицам.

Некоторые меры уже запущены в 2020 году, часть заработает в полную силу в 2021-м. В частности, в сфере здравоохранения будет и дальше развиваться отраслевая система оплаты труда, создается единый реестр граждан, имеющих право на льготные лекарства, внедряется система маркировки лекарств и медизделий и их мониторинг. Но проблема не решается только лечением - необходимо продвижение здорового образа жизни, в том числе создание условий и стимулов для занятия спортом людей всех возрастов, полагают в правительстве. В частности, механизма налогового стимулирования занятия спортом.

С учетом общемирового тренда на снижение рождаемости с ростом благосостояния требуется улучшение инфраструктуры для семей с детьми. Помимо традиционной - детские сады, школы, медицина - возрастет спрос на дополнительное образование, поиск и развитие талантов, качественную досуговую и туристическую инфраструктуру. В плане предусмотрены строительство и реконструкция "туристических магнитов" (привлекательных центров городов, пляжей и др.), а также создание и развитие национальных брендовых маршрутов.

Реализация единого плана будет происходить в условиях серьезных структурных изменений, вызванных изменениями потребительских предпочтений, а также новым балансом между глобализацией и регионализацией экономики. Возможное снижение спроса на традиционные товары российского экспорта должно компенсироваться встраиванием в новые цепочки создания добавленной стоимости, выходом на новые экспортные товарные и географические рынки, расширение экспорта услуг (медицинских, образовательных, туристических), подчеркивают в правительстве.

Серьезный вызов дальнейшего развития - технологический. Переход предприятий и организаций на удаленную работу, требования по самоизоляции в 2020 году привели к ускоренной цифровизации как в государственном, так и в частном секторе. Планируется создание и развитие межведомственных цифровых платформ и информационных систем обеспечения деятельности органов власти, в том числе функционирующих на базе единых облачных решений и инфраструктуры, в целях предоставления государственных и муниципальных услуг и осуществления функций (Гостех). Проекты по цифровой трансформации, реализуемые преимущественно на основе отечественных решений в сфере информационных технологий, получат льготное кредитование. На северных территориях и на Дальнем Востоке будут проложены линии волоконно-оптической связи. Радиочастотный спектр ждет конверсия для высвобождения необходимого ресурса для использования сетей 5G/IMT-2020.

"Цифровизация должна стать драйвером улучшения качества жизни каждого человека, технологического прорыва, роста производительности труда в экономике, повышения эффективности государственного сектора, обеспечения сервисного характера государства", - уточняют в пресс-службе правительства.

Важным вызовом является повышение требований к комфорту и безопасности среды для жизни. Технологическое развитие, создающее возможности для гибкой и удаленной занятости, общий рост благосостояния формирует новые требования к качеству и комфортности жилья, городской среды, экологии, культурной среде. В рамках развития комфортной и безопасной среды для жизни планируется внедрить единые стандарты оплаты проезда и применения "единого билета" на всех видах городского пассажирского транспорта. Цифровизация ждет также сферы дорожного и жилищного строительства, рынок ипотеки.

Еще один вызов - запрос на социальную справедливость, снижение уровня бедности. Экономический рост должен привести к росту доходов и повышению качества жизни для всех групп населения. Ответом на него станет повышение адресности социальной помощи, в том числе за счет цифровизации. Создается единая цифровая платформа в социальной сфере для оказания мер социальной поддержки - "Социальное казначейство". Она нацелена на защиту интересов граждан, получающих адресную социальную помощь (в том числе семей с детьми). "Это единая цифровая платформа для всех видов социальной поддержки. Ее смысл - помочь именно тем, кто в этом нуждается, объективно. И главное - избавить людей от сбора справок и хождения по инстанциям", - отмечал Михаил Мишустин. Платформа представляет собой один из шагов властей к проактивному формату работы, впервые ее принципы были отработаны при начислении единовременных выплат на детей в размере 10 тыс. рублей.

При реализации единого плана будет решаться как краткосрочная задача возвращения на устойчивую траекторию экономического роста и роста доходов населения, обеспечивающую реализацию национальных целей развития экономики, так и собственно долгосрочная задача движения по этой траектории в условиях "поствирусной" экономики - существенно изменившейся и продолжающей меняться внешней среды.

Для контроля разработана система четких итоговых показателей. Это конкретные объекты инфраструктуры: построенные больницы, школы, отремонтированные дороги, новые дома и производства. В социальной сфере - это качество образования, здравоохранения, экологии и городского благоустройства.

Цифровизация должна стать драйвером улучшения качества жизни каждого человека

Для нацпроектов установлен особый режим управления и контроля. Создается единая межведомственная информационная аналитическая система мониторинга реализации национальных проектов на всех уровнях власти. "Эта цифровая (SMART)-метрика позволит эффективно оценивать результат работы по реализации нацпроектов. Процесс мониторинга как на федеральном, так и на региональном уровнях будет автоматизирован. Это позволит видеть и общий процесс, и ситуацию в каждом конкретном субъекте РФ. Данные будут достоверны и прозрачны", - рассказали "РГ" в пресс-службе правительства.

Для всех ключевых мер, а также решений с большим объемом финансирования, четко прописано, какой эффект они окажут на жизнь людей. Учитываются конкретные потребности и запросы граждан. "Сейчас идет настройка обратной связи с людьми. Чтобы в режиме, близком к реальному времени, корректировать мероприятия и контролировать достижение целевых показателей нацпроектов в каждом регионе", - сообщили в кабмине.