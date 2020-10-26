В заключительном матче 12-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА разгромил на своем поле тульский "Арсенал" (5:1). У хозяев по мячу провели Федор Чалов, Арнор Сигурдссон и Иван Обляков, дубль оформил Никола Влашич, у гостей же забил Лука Джорджевич.
К слову, для Чалова этот гол стал первым в сезоне. Что касается Влашича, то хорватский полузащитник с шестью мячами отстает в списке лучших бомбардиров первенства лишь от одного футболиста - Кристиана Нобоа из "Сочи", в активе которого семь голов.
Благодаря победе ЦСКА поднялся на второе место, оттеснив "Зенит": армейцы набрали 25 очков, чемпионы страны - 24. Лидером же остается "Спартак" (27 баллов). "Арсенал" же занимает 11-ю строчку (12 очков).
В следующем туре 1 ноября ЦСКА отправится в гости к "Ротору", а туляки сыграют в Казани с "Рубином".
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