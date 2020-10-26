Эксперты оценили, когда Россия выйдет на плато по COVID-19

Темпы роста заболеваемости коронавирусной инфекцией немного замедлились, и эксперты выразили надежду, что в скором времени начнется период стабилизации - выход на плато.

В НИЦ имени Гамалеи предполагают, что, возможно, выход на плато уже состоялся, но еще в течение двух месяцев уровень заболеваемости останется высоким и снижения его не будет. Такой прогноз дал РИА Новости вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.

"Примерно притормозился рост, действуют меры, которые были приняты. Намечается плато. Нельзя это твердо говорить, но предположить такое можно, что мы где-то около плато, может быть, уже на плато", - предположил Альтштейн.

Похожий прогноз дают и в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Как объяснила несколько дней назад заместитель директора Института Наталья Пшеничная, начали сказываться введенные ограничения - россияне стали проявлять большую дисциплинированность и сознательность, лучше соблюдать меры профилактики, свою положительную лепту внесли также перевод части работников на удаленную занятость и внеплавновые каникулы и частичный дистанционный режим учебы у школьников. "До выхода страны на плато должно пройти по меньшей мере полтора инкубационных периода", - отметила Пшеничная. По ее расчетам это случится в ближайшую неделю-две.

Ранее оперштаб сообщил, что число случаев коронавируса в РФ выросло на 17 347 до 1 531 224. Наибольшее количество зафиксировано в Москве- 5224, Санкт-Петербурге - 715, Подмосковье - 499.