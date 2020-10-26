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26.10.2020 14:44
Рубрика: Общество

Эксперты оценили, когда Россия выйдет на плато по COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Темпы роста заболеваемости коронавирусной инфекцией немного замедлились, и эксперты выразили надежду, что в скором времени начнется период стабилизации - выход на плато.

В НИЦ имени Гамалеи предполагают, что, возможно, выход на плато уже состоялся, но еще в течение двух месяцев уровень заболеваемости останется высоким и снижения его не будет. Такой прогноз дал РИА Новости вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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"Примерно притормозился рост, действуют меры, которые были приняты. Намечается плато. Нельзя это твердо говорить, но предположить такое можно, что мы где-то около плато, может быть, уже на плато", - предположил Альтштейн.

Похожий прогноз дают и в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Как объяснила несколько дней назад заместитель директора Института Наталья Пшеничная, начали сказываться введенные ограничения - россияне стали проявлять большую дисциплинированность и сознательность, лучше соблюдать меры профилактики, свою положительную лепту внесли также перевод части работников на удаленную занятость и внеплавновые каникулы и частичный дистанционный режим учебы у школьников. "До выхода страны на плато должно пройти по меньшей мере полтора инкубационных периода", - отметила Пшеничная. По ее расчетам это случится в ближайшую неделю-две.

Ранее оперштаб сообщил, что число случаев коронавируса в РФ выросло на 17 347 до 1 531 224. Наибольшее количество зафиксировано в Москве- 5224, Санкт-Петербурге - 715, Подмосковье - 499.

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